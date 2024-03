Stellantis Cassino: offerti 80 mila euro ai dipendenti che hanno più di 55 anni per andare via

Continua a far discutere il piano di uscite volontarie previsto da Stellantis per il nostro paese e che a quanto pare prevede oltre 2.500 uscite volontarie di cui circa 1.500 a Mirafiori. Anche lo stabilimento di Cassino dove vengono prodotte Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio e Maserati Grecale subirà una riduzione del personale mediante questo piano di uscite volontarie incentivate. A proposito di ciò secondo quanto riportato da alcuni media locali, Stellantis avrebbe offerto 80 mila euro ai dipendenti con più di 55 anni che decidono di lasciare il lavoro prima del tempo.

Con questo piano di incentivi il numero di dipendenti dello stabilimento Stellantis di Cassino rischia di scendere sotto le 2.500 unità. Ciò significherebbe un dimezzamento del numero di dipendenti rispetto ai 5 mila registrati nel 2017, quindi appena 7 anni fa. Questo calo ha avuto inizio nel 2018 e poi è continuato fino allo scorso anno quando per la prima volta i dipendenti della fabbrica sita a Piedimonte San Germano sono scesi sotto i 3 mila fino a meno di 2.500 nel caso in cui il piano di incentivi di Stellantis vada in porto. Al momento i dipendenti della fabbrica sono circa 2.800 ma il piano di Stellantis prevede il taglio di 560 posti di lavoro e dunque si dovrebbe scendere abbondantemente sotto i 2.500.

L’accordo in questa fabbrica non è stato ancora trovato. Infatti i sindacati non vorrebbero ridurre di così tanto ma al massimo di 200 unità. Il braccio di ferro potrebbe continuare fino a domani 28 marzo, giorno in cui però bisognerà trovare per forza di cose un accordo. Questo con la speranza che nei prossimi anni le sorti della fabbrica si possano risollevare. Ricordiamo che a Cassino oltre a Maserati Grecale Folgore verranno prodotte anche le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia su piattaforma STLA Large che arriveranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026.