Camp Jeep festeggia il suo 20esimo anniversario al New York International Auto Show

Camp Jeep è di nuovo protagonista al New York International Auto Show, dove quest’anno celebra il 20° anniversario fornendo ai visitatori della manifestazione la possibilità di effettuare corse fuoristrada gratuite. L’esposizione all’aperto di 28.000 metri quadrati al New York International Auto Show di quest’anno offre ai consumatori la possibilità di saggiare con mano gli standard di capacità Trail Rated progettati nei veicoli Jeep che sono davvero unici per cose come altezza da terra, trazione, stabilità, articolazione, breakover, off-camber e sospensioni. La Jeep Mountain preferita dai fan, alta oltre 20 metri, con angoli di avvicinamento e partenza di 45 gradi, è la più alta e la più ripida di qualsiasi salone dell’auto.

Camp Jeep porta l’avventura fuoristrada Jeep in città, offrendo ai consumatori un’esperienza avventurosa interattiva

Le nuove Jeep Gladiator e Jeep Wrangler 2024 saranno tra i veicoli disponibili per le prove fuoristrada. Tra i modelli della casa americana che potranno essere provati nella pista del Camp Jeep, consentendo ai visitatori di sperimentare quanto siano capaci, ma allo stesso tempo confortevoli troviamo: Jeep Wrangler Rubicon del 2024, Jeep Wrangler 4xe del 2024, Jeep Wrangler 392 del 2024, Jeep Gladiatore Rubicon del 2024, Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk e Jeep Grand Cherokee L Summit

Dal suo debutto nel 2004 a New York, Camp Jeep ha suscitato grande interesse al New York International Auto Show, offrendo oltre 501 mila giri di prova su pista con tutti i nuovi Jeep 4×4. Complessivamente, più di 3,45 milioni di persone hanno sperimentato questa famosa attrazione in più di 190 eventi negli Stati Uniti.

Ricordiamo infine che il Camp Jeep si trova all’esterno del Jacob Javits Convention Center ed è aperto al pubblico gratuitamente dal 29 marzo al 7 aprile. La pista sarà aperta dalle 10 alle 22:00, tranne domenica 7 aprile, quando l’orario sarà dalle 10:00 alle 19:00.