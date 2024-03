Fiat Hispania 514: quando la casa italiana sognava un grande polo industriale in Spagna

Lo stabilimento di produzione Stellantis di Vigo produce, da poco più di un anno, il versatile Fiat Doblò e la sua versione elettrica, la Fiat E-Doblò. Per molti, questi veicoli commerciali ricchi di soluzioni innovative e ingegnose rappresentano le prime Fiat prodotte in Spagna. Tuttavia, questi veicoli ebbero un predecessore che avrebbe fatto della Fiat una casa costruttrice saldamente radicata in Spagna con epicentro a Guadalajara: la Fiat Hispania 514, di cui furono assemblate circa 300 unità tra il 1931 e il 1935.

Non tutti sanno che settant’anni prima della Fiat Doblò, la Fiat Hispania 514 iniziò la produzione a Guadalajara in Spagna

Presente sul mercato spagnolo dal 1919, Fiat Hispania era uno dei marchi automobilistici più importanti in Spagna all’inizio del XX secolo. Nel 1921 aprì una delle prime concessionarie moderne proprio sulla Gran Vía di Madrid. Uno spazio costruito con grande dettaglio. Progettato dall’architetto italiano Enrico Daverio, alle sue pareti erano appese opere del pittore Ignacio Zuloaga e le sue finestre erano decorate con vetrate della Casa Maumejean. Disponeva di nove grandi sale per l’esposizione delle ultime Fiat, spazi di vendita, uffici amministrativi e un negozio di ricambi.

Alla fine degli anni ’20 tutto sembrava favorire una crescita spettacolare del settore automobilistico in Spagna. Il boom economico che segnò il decennio insieme all’ambizioso piano autostradale e di opere pubbliche avviato dalla dittatura di Primo de Rivera diedero un forte impulso alla motorizzazione. I grandi produttori internazionali erano in agguato contro i produttori spagnoli, protetti da forti dazi, che continuavano a produrre in modo artigianale automobili per una clientela di alto livello.

Nel 1931, la prestigiosa marca Hispano-Suiza, produttrice, tra gli altri, di auto di lusso e di motori d’aviazione, decise di vendere gran parte della sua fabbrica aperta dieci anni prima a Guadalajara, sotto l’impulso del re Alfonso XIII, uno dei suoi migliori clienti. L’acquirente fu il marchese di Pescara, proprietario della Fabbrica Nazionale di Automobili che, in meno di un mese, vendette alla Fiat sia lo stabilimento di Alcarreña che l’utilizzo del marchio “Hispano”. Ampio e ben collegato tramite ferrovia e strada, offriva grandi possibilità.

L’azienda italiana si affrettò a presentare un progetto dettagliato al Ministero dell’Industria, che lo ricevette il 2 marzo dello stesso anno. Se fosse andata avanti, avrebbe trasformato Guadalajara in una capitale automobilistica nella Spagna centrale. La Fiat intendeva produrre due modelli, uno piccolo e popolare a quattro cilindri, la Fiat 514, che stava riscontrando un grande successo in Italia fin dal suo lancio nel 1929 grazie al prezzo contenuto e alla meccanica affidabile e una proposta di gamma medio-alta la Fiat 521, spaziosa, comoda e robusta che non sarebbe mai stata prodotta in Spagna.

All’inizio, l’impianto riceverà i suoi componenti dall’Italia, ma, gradualmente, questi verranno fabbricati in Spagna fino a raggiungere, tra il 1935 e il 1936, l’80 per cento di pezzi di origine nazionale. Si inizierà con 600 operai per arrivare a 3.000 dipendenti quando funzionava a pieno regime.. Per avviarlo arrivarono da Torino l’architetto Vittorio Bonadè Bottino, futuro architetto della fabbrica Mirafiori, e l’ingegnere Ugo Gobbatto, specialista in grandi strutture. La produzione iniziò rapidamente e, prima dell’estate, 35 unità della Nuova Fiat Hispania 514 erano già uscite dalle catene di montaggio.

Con un’estetica ispirata alle berline americane che tanto successo ebbero in Spagna, la Fiat 514 Hispano aveva tutto per avere successo. In Spagna è stata prodotta e commercializzata la versione a 4 porte del modello di Fiat. Alla guida si distingueva per l’affidabilità e le ottime prestazioni del suo motore da 28 CV mentre gli interni presentavano ottime finiture, con un quadro strumenti molto completo per gli standard dell’epoca. La Fiat 514 Hispano si distingueva dalle sorelle italiane per le finiture cromate sulla griglia anteriore e per un logo che riportava il tricolore repubblicano sulla parte superiore del radiatore.

Ma la politica spagnola aveva altri progetti: mesi dopo aver ottenuto l’approvazione del governo e il sostegno della Corona, le elezioni municipali culminarono nella proclamazione della Seconda Repubblica, aprendo un periodo di grande instabilità politica, aggravata dagli effetti della Grande Depressione che cominciava a farsi sentire nell’economia. La svalutazione della peseta, gli ostacoli burocratici all’importazione dei materiali e l’aumento delle tariffe minarono la redditività dello stabilimento di Guadalajara. Si stima che la Fiat abbia perso 1.500 peseta per ogni Fiat Hispania 514 prodotta (circa 3.800 euro oggi, tenendo conto dell’inflazione).

Infine, nel 1935, 4 anni e circa 300 Fiat Hispania 514 prodotte dopo, la Fiat vendette gli stabilimenti di Alcarreña al suo primo proprietario, Hispano-Suiza, che prevedeva di utilizzarli per la produzione aeronautica, lasciando dietro di sé progetti che sarebbero stati decisivi per favorire lo sviluppo industriale di Guadalajara e della sua regione.