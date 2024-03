Nuova Fiat Multipla: ecco quando emergeranno le prime novità

Nuova Fiat Multipla sarà una delle prossime novità di Fiat ad arrivare nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto è previsto entro la fine del 2025 e la sua produzione dovrebbe avvenire in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra dove già adesso viene prodotta Fiat Topolino oltre a Citroen Ami e Opel Rocks-e.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora sulla nuova Fiat Multipla e quando ci aspettiamo nuovi aggiornamenti

A proposito della nuova Fiat Multipla sappiamo che nascerà su piattaforma Smart di Stellantis, la stessa della nuova Citroen e-C3 che è stata svelata ad ottobre dello scorso anno e della nuova Fiat Panda che invece vedremo in estate e avrà molto in comune con la futura Citroen C3 Aircross che dovrebbe debuttare entro fine anno. Entrambe queste auto dovrebbero avere una configurazione a 6 posti.

Le prime novità importanti e le prime conferme su questa auto dovrebbero arrivare nel corso del prossimo autunno. Sembra probabile infatti che man mano che ci avviciniamo al suo anno di debutto possano fare la propria apparizione i primi prototipi camuffati e possano emergere ulteriori dettagli su quelle che saranno le caratteristiche della nuova Fiat Multipla che come anticipato sarà il secondo modello di una nuova famiglia di auto che nascerà con il debutto il prossimo 11 luglio 2024 della nuova Fiat Panda.

Quello che pare certo è che questa auto avrà un ruolo molto importante nella futura crescita di Fiat a livello globale dato che riporterà la casa torinese in un segmento in cui manca da un po’ e dunque è facile prevedere la conquista di nuovi clienti ed in particolare di famiglie e di coloro che cercano vetture con ampi spazi interni ma con un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale caratteristiche che non dovrebbero mancare nella nuova Fiat Multipla, questo almeno secondo quanto emerso fino ad ora.