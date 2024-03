Nuova Alfa Romeo Giulietta: il suo ritorno rappresenterà una rinascita o la definitiva esplosione del Biscione?

Nuova Alfa Romeo Giulietta è uno di quei modelli che al momento sono in bilico. Come ha anticipato lo stesso numero uno di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, lo storico marchio milanese sta seriamente pensando al suo ritorno nella gamma di sue auto come vettura fortemente imparentata con la futura Lancia Delta. La futura Giulietta arriverebbe sul mercato a braccetto con il modello di Lancia entro la fine del 2028.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: il suo ritorno avrebbe un significato importante per il Biscione

Tuttavia il suo ritorno non è ancora certo. Molto dipenderà da come andranno le cose per Alfa Romeo nel frattempo. Ricordiamo che il Biscione ha in rampa di lancio diversi modelli. La prima ad arrivare sarà Alfa Romeo Milano il prossimo 10 aprile. Poi a seguire nel 2025 la nuova Alfa Romeo Stelvio ed infine la nuova Alfa Romeo Giulia entro la fine del 2026. L’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta dipenderà dunque dal successo commerciale di questo modelli, ma non solo.

Altra cosa che Alfa Romeo sta attenzionando è la situazione geopolitica in continua evoluzione. In base a quello che accadrà con le prossime elezioni politiche negli Stati Uniti e in Europa ed in base alle decisioni che verranno prese a proposito delle auto elettriche a livello globale, verrà determinato il futuro della casa milanese e di conseguenza anche quello della nuova Alfa Romeo Giulietta.

Di certo se questa auto si farà, oltre a rappresentare la rinascita per un modello molto amato e che fino alla fine del 2020 veniva prodotto a Cassino, questo eventuale ritorno potrebbe anche rappresentare il segnale che nel frattempo la casa automobilistica del Biscione è definitivamente esplosa nel segmento premium del mercato auto.

In questo modo essa potrebbe permettersi di arricchire ulteriormente la sua gamma con modelli come questo destinati a far crescere e non di poco il numero di immatricolazioni in Europa per il marchio italiano di Stellantis. A proposito della nuova Alfa Romeo Giulietta, qui vi mostriamo un render di Tommaso D’Amico realizzato qualche tempo fa che immagina così una versione futura del modello. Vedremo se alla fine questa auto si farà e soprattutto se il suo aspetto sarà questo o sarà totalmente diverso da quanto immaginato fino ad ora.