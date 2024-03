Lancia: con Ypsilon e Delta il ritorno nei rally?

In occasione della presentazione del nuovo logo HF, il CEO di Lancia Luca Napolitano aveva risposto alle domande sul possibile ritorno nel mondo dei rally con un “Ci stiamo lavorando”. Nelle scorse ore nuove indiscrezioni sono state rilanciate dal sito Motorsport secondo cui il ritorno della casa automobilistica italiana nel mondo dei rally potrebbe avvenire prima con la Ypsilon e poi con la nuova Delta.

Ypsilon e Delta potrebbero essere le auto a segnare il ritorno di Lancia nel motorsport

Molto probabilmente la prima a debuttare sarà la nuova Lancia Ypsilon HF con motore da 240 cavalli a cui poi seguirà nel 2028 la Delta HF che sarà ancora più potente. E’ probabile che la casa italiana decida di ripartire dal Rally4 dove già adesso partecipa Peugeot 208 e Opel Corsa. Queste due vetture hanno molte cose in comune con la nuova Ypsilon, dalla piattaforma, ai motori fino a gran parte dei componenti. Dunque per Stellantis sarebbe facile adeguare questa vettura di Lancia per il campionato. Questo anche a livello di costi.

Questo potrebbe essere il primo step verso il ritorno alla categoria Rally1. I commenti di Napolitano sono arrivati in seguito all’annuncio da parte della FIA di ampie riforme per i rally di massimo livello, che includono modifiche ai regolamenti tecnici e sportivi insieme a riforme nella promozione del campionato.

Di certo su questo ritorno ai rally ne sapremo di più nel corso della prossima Mille Miglia l’11 giugno come confermato dallo stesso Luca Napolitano. Ovviamente al momento sono solo supposizioni. Maggiori dettagli li avremo più avanti quello che sembra certo è che questa sarebbe un’ottima vetrina per il nuovo corso di Lancia iniziato con la concept Pu+Ra HPE e proseguito con la nuova Ypsilon. Soprattutto a livello di immagine. Vedremo dunque cos’altro emergerà in proposito e se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito.