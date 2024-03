Alfa Romeo: ecco le due auto con cui punta a dare serio fastidio a BMW, Audi e Mercedes

Alfa Romeo nei prossimi anni punta a crescere ancora sia come immagine che come quote di mercato e vuole diventare il brand premium globale di Stellantis. Per farlo però dovrà lanciare sul mercato diverse auto in maniera da poter coprire un po’ tutti i segmenti principali. Per affermarsi come brand premium globale nei principali mercati del mondo occorrerà dotarsi di auto di altissimo livello.

Alfa Romeo in futuro potrebbe lanciare due modelli che potrebbero seriamente infastidire Audi, BMW e Mercedes

Due modelli che non sono ancora confermati al 100 per cento ma che comunque dovrebbero fare parte della gamma della casa automobilistica in futuro sono due auto di segmento E che riporteranno il marchio in quella categoria dopo molti anni. La prima ad arrivare sarà un E-SUV che sarà sviluppato pensando in particolare al mercato americano e a quello cinese. Quindi si tratterà di un modello lungo quasi 5 metri ma con uno stile molto sportivo e sinuoso pensato per chi ama i SUV molto sportivi. Sarà una sorta di Ferrari Purosangue del Biscione. Questo veicolo nascerà su piattaforma STLA Large in una versione allungata e sarà probabilmente prodotto in Italia.

A seguire potrebbe arrivare anche una berlina coupè di grandi dimensioni dalle prestazioni impressionati, molto lussuosa e tecnologica. Questa futura vettura è soprannominata al momento come nuova Alfa Romeo GTV. Se l’E-SUV sembra essere quasi certo, qualche incertezza in più c’è attorno a questa auto. Molto dipenderà da come nel frattempo si sarà evoluto il mercato e se ci sarà ancora richiesta per auto di questo tipo. In teoria il passaggio all’elettrico favorisce il ritorno di modelli con carrozzeria molto aerodinamica ma ovviamente occorre capire se è ciò che i clienti cercano effettivamente.

Per quanto riguarda le motorizzazioni di queste due future top di gamma di Alfa Romeo, in teoria dovrebbero essere solo elettriche, ma dato che le vendite di vetture a zero emissioni stanno andando molto più lentamente del previsto e dato che le prossime elezioni politiche in Europa e Stati Uniti potrebbero cambiare molte cose per il mondo dell’auto, non ci sentiamo di escludere che alla fine anche queste auto possano continuare ad avere in gamma versioni termiche per la gioia di tutti coloro che preferiscono ancora questo tipo di motorizzazione. Con queste due auto dunque Alfa Romeo potrebbe seriamente iniziare a dare fastidio a rivali del calibro di Audi, BMW e Mercedes.