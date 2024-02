Nuova Alfa Romeo GTV: si chiamerà così la futura ammiraglia del Biscione?

In futuro Alfa Romeo tornerà nel segmento E e forse lo farà con due modelli. Oltre ad un E-SUV di cui vi abbiamo parlato di recente, potrebbe arrivare anche una ammiraglia. Questa potrebbe essere una berlina coupè elettrica di grandi dimensioni che secondo alcuni potrebbe chiamarsi nuova Alfa Romeo GTV e sfiorare i 5 metri di lunghezza.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo GTV futura ammiraglia del marchio milanese

La nuova Alfa Romeo GTV potrebbe dunque essere una delle future berline di Alfa Romeo. Il CEO del Biscione Jean Philippe Imparato ha detto lo scorso anno che il brand non rinuncerà a questo tipo di auto. Oltre alla nuova Alfa Romeo Giulia che conosceremo nel 2025, dunque ci potrebbe essere spazio anche per una ammiraglia vera e propria. Questo senza dimenticare il possibile arrivo nel 2028 anche di una berlina compatta erede di Giulietta che forse si chiamerà nuova Alfetta.

La nuova Alfa Romeo GTV potrebbe avere un design molto sportivo e sinuoso. La vettura nascerebbe su una versione allungata della piattaforma STLA Large e molto probabilmente sarebbe prodotta in Italia. Questa auto però servirebbe soprattutto per permettere al Biscione di poter finalmente fare bene in mercati importanti quali USA e Cina ed infatti si dice che possa essere sviluppata proprio secondo i gusti di quella tipologia di cliente, piuttosto che pensando al cliente medio europeo.

Nuova Alfa Romeo GTV rappresenterebbe il meglio che il Biscione ha da offrire in termini di prestazioni, design, lusso, tecnologia, potenza e piacere di guida. Si tratterebbe insomma del vero fiore all’occhiello della gamma della casa milanese che Stellantis vuole trasformare nel suo brand premium globale. Ovviamente la versione top di gamma sarebbe il modello con le caratteristiche più impressionanti e si tratterebbe naturalmente della Quadrifoglio. Non resta dunque che aspettare vedere se questo modello sarà confermato ufficialmente nei prossimi anni ed eventualmente cos’altro emergerà a proposito delle sue caratteristiche e delle sue specifiche. Siamo certi che se Alfa Romeo deciderà per davvero di lanciare una vettura di questo tipo sul mercato di certo non deluderà le attese e ci troveremo davanti ad una vera Alfa Romeo che sarà capace di far battere il cuore a tutti i fan del Biscione.