Alfa Romeo E-SUV: sarà così il rivale di Porsche Cayenne e Lamborghini Urus?

Alfa Romeo ha delineato un piano ambizioso per riconquistare la fiducia e l’interesse del pubblico, sia italiano che europeo, attraverso una serie di nuovi modelli in arrivo. Uno dei progetti chiave è l’introduzione di un SUV elettrico di grandi dimensioni previsto per il 2027, progettato per competere direttamente con modelli di alto livello come la Porsche Cayenne e la Lamborghini Urus. Questo Alfa Romeo E-SUV si prevede abbia un design distintivo e innovativo, rispecchiando lo stile distintivo e l’eredità sportiva di Alfa Romeo. La sua propulsione elettrica fornirà prestazioni eccezionali, insieme a una maggiore sostenibilità ambientale, posizionando la casa del Biscione al vertice del segmento dei SUV di lusso elettrici.

Un render immagina così Alfa Romeo E-SUV futuro rivale di Cayenne e Urus

Il render digitale dell’artista Giorgi Tedoradze offre un’affascinante visione di ciò che potrebbe essere il prossimo Alfa Romeo E-SUV, un’interpretazione che porta la Stelvio a un nuovo livello di eleganza e sportività. Tuttavia, è importante sottolineare che questa rappresentazione è puramente speculativa, non supportata da alcuna conferma ufficiale da parte di Alfa Romeo. Da segnalare che l’autore di questo render ha denominato la sua creazione Alfa Romeo Fiorella, sembra essere una scelta piuttosto inusuale che difficilmente troverà spazio nella gamma del Biscione che invece anche per questo modello punterà su nomi che già hanno fatto parte in passato della sua gamma.

Al contrario dell’atteso debutto dell’Alfa Romeo Milano il prossimo 10 aprile, per l’Alfa Romeo E-SUV sarà necessario attendere ancora parecchio. Si prevede che il suo debutto globale avverrà non prima del 2026, con l’uscita effettiva sul mercato prevista per il 2027, sempre che tutto proceda secondo i piani. Vedremo dunque da qui alla data di debutto quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello di cui di recente il CEO del Biscione Imparato ha confermato che stupirà per il suo design su cui i tecnici dello storico marchio milanese sono a lavoro da tempo.