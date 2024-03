Fiat lancia 500e Beta Club per i clienti americani

Fiat ha annunciato nelle scorse ore il lancio del 500e Beta Club per i clienti negli Stati Uniti. Anche questo fa parte del lancio della city car elettrica negli USA. La vettura infatti ha debuttato in quel mercato nei mesi scorsi e rappresenta attualmente l’unico modello di Fiat venduto nel mercato auto americano.

Fiat 500e: arriva il nuovo Beta Club per i clienti della city car negli USA

Il 500e Beta Club è un programma davvero unico pensato da Fiat allo scopo di premiare i clienti più fedeli e più in generale tutti gli appassionati di auto dando loro la possibilità di essere tra i primi a ricevere la nuova Fiat 500e. Il programma fornisce anche preziosi spunti da parte dei proprietari della precedente generazione del modello di Fiat che conoscono già quelli che sono i vantaggio di avere una vettura elettrica e sanno dunque che consigli dare a chi invece sta pensando adesso di acquistare la vettura della principale casa automobilistica italiana.

Aamir Ahmed, responsabile del marchio FIAT per il Nord America ha dichiarato che dato che la casa torinese ha una rete di fan fedeli negli Stati Uniti e in tutto il mondo, grazie a questo programma sarà possibile connettersi con loro generando una sorta di dialogo che sicuramente darà un grosso contributo ai valori del marchio accrescendo ulteriormente il legame tra il brand e i suoi seguaci. In buona sostanza il 500e Beta Club è stato sviluppato per premiare gli appassionati con un programma unico per contribuire a introdurre il primo modello elettrico al 100 per cento di Stellantis negli Stati Uniti.

I membri del Beta Club avranno a disposizione una linea diretta con Fiat, e potranno in questa maniera condividere feedback, ottenere accesso VIP agli eventi organizzati dalla casa italiana e utilizzare un canale di chat dedicato all’assistenza clienti. Inoltre, le loro 500e presenteranno elementi di design unici come ad esempio calotte degli specchietti su misura e badge speciali esclusivi della serie limitata FIAT BETA Club. I membri di questo esclusivo club sono situati per la maggior parte in zone quali Los Angeles, Chicago, Austin, Seattle e Miami dove la city car del marchio italiano di Stellantis è destinata a prosperare.