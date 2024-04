Fiat 500 termica: ecco cosa potrebbe accadere in futuro

Fiat 500 termica è la versione con motore a combustione della city car della casa torinese che come sappiamo al momento viene prodotta in Polonia a Tychy garantendo a quello stabilimento un buon numero di unità prodotte ogni anno. La versione elettrica la 500e invece come sappiamo viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori dove però il calo della domanda per questo modello sta causando non pochi problemi alla fabbrica. Non a caso di recente è stato comunicato lo stop alla produzione fino a settembre con ricorso ai contratti di solidarietà.

Ecco quali scenari ci sarebbero al momento a proposito del futuro della Fiat 500 termica

In tanti si interrogano sul futuro della Fiat 500 termica. Al momento gli scenari in proposito sono tre. Il primo è che la vettura venga definitivamente cancellata dai listini di Fiat. Ma questa ipotesi al momento sembra essere altamente improbabile vista la popolarità di cui gode al momento questa versione e di contro le difficoltà della versione completamente elettrica per la quale Stellantis ha stanziato un investimento di 100 milioni per dotarla di una nuova batteria e poterla vendere ad un prezzo più basso.

Il secondo scenario relativo alla Fiat 500 termica è quello secondo cui vi possa essere in futuro un aggiornamento di questo modello per renderlo compatibile con le nuove normative permettendo a Fiat di continuare a venderla ancora per molti anni da realizzare però sempre in Polonia. Questa al momento sembra l’ipotesi più plausibile. Il terzo scenario è quello secondo cui l’attuale 500e potrebbe essere prodotta a Mirafiori con motore termico rilanciando la produzione della fabbrica e riportandola sopra quota 200 mila unità.

Al momento però questa ipotesi non sembra trovare conferme ufficiali da parte di Stellantis. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nel corso dei prossimi mesi e quali di questi tre scenari alla fine si tramuterà in realtà.