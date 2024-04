Alfa Romeo Giulia 2026: in un video immaginano così il suo design

Alfa Romeo Giulia 2026 è una delle vetture più attese tra quelle ufficialmente annunciate per la gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni. Il suo arrivo avverrà circa un anno dopo quello della nuova Alfa Romeo Stelvio nel corso del 2026. Questa auto sarà una delle prime vetture di Stellantis in Europa ad utilizzare la nuova piattaforma STLA Large. La sua produzione così come quella della nuova Alfa Romeo Stelvio avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Il design di Alfa Romeo Giulia 2026 al centro di varie speculazioni: ecco come lo immagina un video

Alfa Romeo Giulia 2026 subirà un bel cambiamento di design come anticipato dai dirigenti della casa automobilistica del Biscione. Al momento le idee su quelle che saranno le novità estetiche di questa auto non sono chiare al 100 per cento. Chi dice di aver visto l’auto al recente incontro organizzato da Stellantis a Torino con i suoi rivenditori, dice che la vettura avrà uno stile più aerodinamico da berlina coupè. Altri però affermano cose diverse.

La verità la scopriremo quando emergeranno le prime immagini ufficiali. Per il momento ci dobbiamo accontentare ad ipotizzare come sarà questa auto. Oggi vi mostriamo ad esempio un video render pubblicato da Q-Cars che immagina così il futuro modello della casa automobilistica del Biscione.

Alfa Romeo Giulia 2026 dovrebbe essere una vettura solo elettrica al 100 per cento. La versione top di gamma dovrebbe essere ancora la Quadrifoglio con oltre mille cavalli, un’accelerazione da 0 a 100 in appena 2 secondi e tempi di ricarica molto veloci. Si parla della ricarica da 0 a 80 per cento di autonomia in circa 18 minuti. Per quanto riguarda l’autonomia complessiva di questa auto si dovrebbe arrivare almeno a 700 km con una ricarica completa. Questa auto in futuro avrà un ruolo molto importante per il rilancio di Alfa Romeo a livello globale. Ricordiamo che il gruppo Stellantis considera la casa milanese come il suo vero unico brand premium globale.