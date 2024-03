Alfa Romeo Milano: nuovo video teaser a tre settimane dal debutto

Mancano poco più di tre settimane al debutto di Alfa Romeo Milano, che sarà svelato il prossimo 10 aprile alle ore 17 proprio a Milano. La diretta potrà essere seguita in streaming sul sito di Alfa Romeo e sui social. Nel frattempo per mantenere alta l’attesa nelle scorse ore Alfa Romeo nella sua pagina di Instagram ha pubblicato un video teaser di pochi secondi sul suo futuro entry level.

Nuovo video teaser di Alfa Romeo Milano su Instagram

In questo breve video di Alfa Romeo Milano si vede solo ed esclusivamente il naming del modello sulla carrozzeria rossa. Potrebbe essere dunque questo il colore scelto per il debutto del veicolo. Per il resto non emerge nessun altro dettaglio sul design di questo atteso modello che come sappiamo sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP e dovrebbe avere un prezzo di partenza di poco inferiore ai 30 mila euro per la versione entry level che sarà ibrida.

La versione elettrica di Alfa Romeo Milano sarà la prima Alfa Romeo a zero emissioni. Questa dovrebbe avere un’autonomia di circa 400 km e un motore da 156 cavalli. La batteria sarà da 54 kWh. Questa dovrebbe essere la versione che debutterà il 10 aprile. In secondo momento arriverà la entry level con motore 1.2 mild hybrid da 100 CV. Successivamente è attesa anche una versione elettrica ad alte prestazioni con lo stesso motore della nuova Abarth 600e e anche quello della nuova Lancia Ypsilon HF con 240 cavalli.

Alfa Romeo Milano, che inizialmente si pensava potesse essere venduta solo in Europa, sarà invece un modello globale. Il SUV compatto infatti dovrebbe arrivare anche in Nord America dove stanno iniziando a diffondersi anche SUV più compatti che prima invece non venivano presi in considerazione. Questa sarà la prima di numerose novità che attendono la casa automobilistica milanese nei prossimi anni. A seguire è previsto il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2025 e poi nel 2026 della nuova Alfa Romeo Giulia.