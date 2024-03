Jeep marchio ufficiale del Raid do Bucho e Outro Sabores 2024

Giunto alla sua 14a edizione, il Raid do Bucho e Outro Sabores, iconico tour fuoristrada organizzato dal Clube Escape Livre, con la collaborazione del Consiglio Parrocchiale di Freineda, ha riunito circa 40 fuoristrada, con un numero significativo di proposte del catalogo Jeep, del presente e del passato, coinvolgendo più di cento persone che sono partite alla scoperta di un nuovo percorso verso Mesa do Bucho, nella parrocchia di Freineda, comune di Almeida in Portogallo.

Jeep è stato, ancora una volta, il marchio ufficiale del Raid do Bucho e Outro Sabores 2024

Tra i diversi modelli Jeep presenti, spiccavano gli esemplari della gamma Renegade, Compass e Wrangler, dotati di tecnologia 4xe. Se i primi due utilizzano il sistema ibrido associato all’efficiente motore Turbo benzina da 1.3 litri, supportato da un motore elettrico posto sull’asse posteriore, il potente Wrangler, con i suoi 380 CV e 637 Nm di coppia, abbina un blocco 2.0 Turbo a due motori elettrici, che consentono la guida fuoristrada in modalità 100% elettrica.

Luís Domingues, Direttore Marketing di Jeep Portugal, ha sottolineato: “Grazie alla consueta eccellente organizzazione del Clube Escape Livre, l’edizione 2024 di Raid do Bucho è stata un enorme successo. Renegade, Compass, Wrangler, tra molti altri modelli del marchio Jeep presenti, hanno confermato le prestazioni, la sicurezza e il rispetto dell’ambiente della tecnologia Plug-In 4xe, accentuando il leggendario spirito avventuroso del marchio”.

Occupando gran parte dello scorso fine settimana (sabato e domenica 16 e 17 marzo), il percorso ha portato la carovana a vedere la città più alta di Tintinolho e ad attraversare il ponte romano e la strada rialzata di Lavandeira, passando per Praia Fluvial da Ratoeira, con il bellissimo fiume Mondego come sfondo. La visita alla Chiesa Madre di Aldeia Viçosa – dove è stato servito un “Bianco d’Onore” da parte del Consiglio Parrocchiale – ha preceduto il pranzo a Quinta do Moinho, fianco a fianco con una vista mozzafiato.

Il pomeriggio del primo giorno ha portato la carovana lungo sentieri dove il fango derivante dalle piogge delle settimane precedenti ha messo in risalto le qualità del sistema 4xe del marchio Jeep, nonché la destrezza dei conducenti. Le Altalene Rapa e le terrazze accanto alle turbine eoliche del Parco Naturale della Serra da Estrela sono servite da aperitivo per la visita al Solar do Queijo da Serra, proprio nel centro del paese di Celorico da Beira, la “Capitale del Formaggio Serra da Estrela”, dove la carovana ha degustato questo prodotto endogeno nelle sue forme più diverse.

La giornata si è conclusa a Sé da Guarda, con la visita all’imponente monumento, visita curata dal gruppo Hereditas, seguita dalla cena all’Hotel Versatile, con alcune sorprese riservate agli utilizzatori dei modelli Jeep, a ricordo della loro presenza all’evento, seguito, al termine, dall’estrazione di un weekend al volante di una Jeep con tecnologia 4xe. Il fortunato vincitore sarebbe Hugo Marcos, che ha completato questo Raid Bucho and Other Flavours del 2024 al volante di una Jeep Grand Cherokee.

Il secondo giorno sono tornati sui sentieri e sui sentieri che portavano la carovana a Freineda, dove tutti sono rimasti stupiti dalla rievocazione delle scaramucce di strada delle invasioni francesi, davanti al quartier generale di Wellington. Successivamente, è arrivato il momento di sedersi a tavola e godersi Bucho, concludendo così un’altra edizione di questo evento Clube Escape Livre con Jeep ® come marchio ufficiale.

Va aggiunto che, nell’ambito della sua responsabilità sociale, Clube Escape Livre ha creato un’esperienza fuoristrada senza precedenti, a beneficio dei bambini di Aldeia SOS da Guarda. I partecipanti sono stati invitati a questa azione e i modelli Jeep sono risultati essere quelli che hanno maggiormente fatto risaltare i ragazzi e le ragazze dell’istituto.