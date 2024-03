Fiat Ducato: in Germania è adesso possibile ordinare anche solo il telaio

Fiat Professional ha aperto in Germania alla possibilità di ordinare i telai per il nuovo Fiat Ducato. L’offerta, soprattutto per gli allestitori, si basa sulle varianti di telaio Light e Maxi, che dispongono di assi rinforzati e di un peso totale consentito più elevato. I telai sono disponibili con cabina singola o doppia in tre lunghezze e tre passi. I turbodiesel multijet ad alte prestazioni, che azionano l’asse anteriore fino a 132 kW (180 CV), garantiscono prestazioni di guida superiori.

Fiat Professional propone il telaio di Fiat Ducato con tre diversi passi

Fiat Professional propone il telaio di Fiat Ducato con tre diversi passi. La variante più corta (L2) ha 3.450 millimetri o 3.800 millimetri tra l’asse anteriore e quello posteriore, a seconda della versione. Per il telaio medio (L3) e più lungo (L4), il passo è sempre di 4.035 millimetri. Il Fiat Ducato nella versione leggera è omologato con un peso complessivo ammesso di 3.500 chilogrammi. A seconda del modello, il carico utile varia da 1.425 a 1.660 chilogrammi. Grazie agli assali rinforzati, il telaio Ducato Maxi è disponibile anche con un peso totale consentito di 4,0 tonnellate. Questo telaio è valutato con un carico utile fino a 2.350 chilogrammi.

Il telaio del nuovo Fiat Ducato è alimentato da un turbodiesel multijet. Il quattro cilindri da 2,2 litri abbina alta efficienza a prestazioni superiori grazie all’iniezione diretta common rail, al turbocompressore con geometria delle ruote a pale regolabile e all’intercooler. La gamma si estende da 88 kW (120 CV) a 103 kW (140 CV) fino alla versione top con potenza di 132 kW (180 CV). La coppia massima è compresa tra 320 Newton metri per il motore base e 380 Newton metri per il motore da 180 CV. Tutti i motori soddisfano lo standard sulle emissioni Euro 6E. A seconda della variante del modello sono disponibili un cambio manuale con sei marce avanti e un cambio automatico a otto rapporti.

Il telaio del nuovo Fiat Ducato può essere aggiornato di fabbrica con numerose opzioni nei settori del comfort, dell’infotainment e della sicurezza o addirittura adattato meglio allo scopo previsto. Gli articoli disponibili includono il sistema di infotainment Uconnect con monitor da 10 pollici, sistema di navigazione integrato e stazione di ricarica per la ricarica induttiva degli smartphone compatibili. La scatola telematica consente di usufruire dei servizi dell’offerta Servizi Connessi di FIAT Professional.

Se lo si desidera, a bordo sono disponibili anche una presa da 220 volt, un sistema di accesso senza chiave e per sport motoristici (Keyless Entry&Go) o l’aria condizionata. Le doppie molle a balestra sull’asse posteriore e gli pneumatici per tutte le stagioni ampliano la gamma di applicazioni. La sicurezza durante la guida, ad esempio, con un camper basato sul Fiat Ducato può essere ulteriormente aumentata con equipaggiamenti opzionali e sistemi di assistenza alla guida. In questo capitolo rientrano, tra le altre cose, lo specchietto retrovisore digitale, il controllo antiscivolo Traction+, il cruise control adattivo, i fari full LED e il freno di stazionamento elettrico. I prezzi per il telaio del nuovo Fiat Ducato partono da 33.100 euro.