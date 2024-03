Nuova Peugeot 508: sarà su base della nuova Alfa Romeo Giulia?

Nuova Peugeot 508 è la futura generazione della celebre ammiraglia della casa automobilistica del Leone. Le vendite di questo modello sono andate a diminuire negli ultimi anni. Questo sia per il fatto che le berline di questo tipo sono segnalate in calo un po’ dappertutto e sia perchè la vettura è uscita sul mercato nel 2018 e dunque sono in tanti ad attendere una nuova generazione.

Nuova Peugeot 508: La futura generazione dell’ammiraglia del Leone potrebbe stupire

Al momento si sa poco sulla nuova Peugeot 508. In molti però sono convinti che questa auto possa nascere sulla base della nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo entro la fine del 2026. Del resto entrambe le auto condivideranno la stessa piattaforma STLA Large e gran parte della gamma dei motori. Anche la nuova ammiraglia di Peugeot dovrebbe arrivare nel corso del 2026. Si prevede che la casa francese cercherà di offrire qualcosa in più in termini di design, prestazioni e lusso con la futura generazione rispetto al modello attuale allo scopo di risollevare le vendite.

A proposito della nuova Peugeot 508 si dice che la lunghezza dovrebbe aumentare sfiorando i 480 cm. Si dice anche che la gamma di motori come potenza potrebbe essere inferiore a quella della nuova Alfa Romeo Giulia con motorizzazioni che andranno da 250 a circa 500 cavalli. L’autonomia invece dovrebbe essere di poco superiore ai 700 km. Visto come stanno cambiando rapidamente le cose a proposito dei motori a combustione non possiamo escludere che nella gamma possa trovare spazio anche qualche variante termica.

Qui vi mostriamo un recente render del canale MV Auto che ha immaginato così il design della futura ammiraglia della casa automobilistica del Leone. Sicuramente entro fine anno avremo qualche informazione in più su come sarà la nuova Peugeot 508 e quali saranno le sue principali caratteristiche.