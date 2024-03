Maserati MSG Racing: ecco come è andato l’E-Prix di San Paolo 2024

Maserati MSG Racing ha registrato una performance notevole durante l’E-Prix di San Paolo 2024. Maximilian Günther, dopo essere stato penalizzato con 40 posizioni in griglia di partenza e uno stop-and-go di 10 secondi per non aver completamente scontato la penalità, ha compiuto un’importante rimonta, concludendo la gara al nono posto.

Questa penalizzazione è stata il risultato della sostituzione del cambio e dell’inverter, un’azione strategica finalizzata al miglioramento delle prestazioni della Maserati Tipo Folgore.

Maserati MSG Racing: Günther chiude la gara in Brasile al nono posto

La competizione si è svolta intorno all’iconico sambodromo di San Paolo, segnando il quarto appuntamento della 10ª stagione di Formula E. Günther e Jehan Daruvala hanno dimostrato un’ottima performance durante le sessioni di prova. Tuttavia, la penalità ha reso necessaria una strategia di gara aggressiva e attenta alla gestione dell’energia.

Nonostante le sfide, Günther è riuscito a qualificarsi per le semifinali, partendo dal Gruppo B, e a guadagnarsi la terza posizione provvisoria in griglia prima che la penalità lo retrocedesse. Daruvala, anch’egli inserito nel Gruppo B, ha terminato le qualifiche in 17ª posizione, ma ha beneficiato della penalizzazione inflitta al compagno di squadra, avanzando di una posizione.

Durante la gara, una safety car è stata determinante nel permettere a Maximilian Günther di rientrare in lizza per le posizioni di testa, dimostrando l’importanza della strategia e della gestione degli eventi imprevisti nel motorsport.

La capacità di Günther del team Maserati MSG Racing, di effettuare 11 sorpassi in soli sette giri, ha evidenziato non solo le sue abilità di guida ma anche l’efficacia della Tipo Folgore nel competere ai massimi livelli della Formula E.

Le dichiarazioni di Cyril Blais e Giovanni Sgro

Cyril Blais, capo ingegnere di Maserati MSG Racing, ha sottolineato l’impressionante recupero di Günther e l’importante lavoro di squadra che ha portato alla sostituzione del cambio e dell’inverter. Blais ha anche evidenziato il potenziale di crescita di Daruvala, che continua ad adattarsi al format unico di gara della Formula E.

Giovanni Sgro, responsabile di Maserati Corse, ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti e l’approccio proattivo della squadra di fronte alle sfide. La focalizzazione sul miglioramento continuo e l’adattamento alle dinamiche di gara rimangono prioritari per l’intero team in vista del prossimo E-Prix di Tokyo, che segnerà il debutto della serie in Giappone.