Maserati: a Mirafiori saranno prodotte meno di 10 auto al giorno

La produzione di auto Maserati presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori procederà molto a rilento nei prossimi mesi. Infatti secondo quanto riportato nelle scorse ore dal Corriere della Sera, la fabbrica piemontese del gruppo automobilistico produrrà meno di 10 auto al giorno del suo brand di lusso. Questo a causa della scarsa domanda per le auto della casa automobilistica del Tridente che come sappiamo vengono prodotte tutte li ad esclusione della MC20 che invece viene costruita nello stabilimento di Modena.

Meno di 10 auto al giorno a Mirafiori: la produzione di nuove Maserati procederà in maniera molto lenta nei prossimi mesi

Tra l’altro sempre secondo il Corriere nei prossimi giorni non è escluso che i dirigenti del gruppo Stellantis possano decidere di optare per ulteriori ammortizzatori sociali per i dipendenti della fabbrica dove vengono costruite le auto di Maserati. Una decisione in merito potrebbe arrivare già nel corso della giornata di mercoledì 20 marzo, giorno in cui avverrà un incontro con i sindacati dei metalmeccanici. Da febbraio a Mirafiori sono circa 3 mila gli operai in cassa integrazione fino ad aprile. Anche il calo della domanda per la Fiat 500e sta creando grossi problemi.

Per il futuro di Mirafiori si torna a parlare della fiat 500 ibrida che potrebbe far aumentare il numero di auto prodotte dalla fabbrica. Quanto a Maserati resta da capire quali auto continueranno ad essere prodotte a Mirafiori. Levante per il momento non verrà sostituita. La sua erede arriverà non prima del 2027 e molto probabilmente verrà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large insieme alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio e alla Grecale.

Al momento a Torino rimangono la GranTurismo e la GranCabrio che però sono auto di nicchia che non garantiscono numeri di produzione significativi. Quanto alla erede di Quattroporte, il suo debutto è stato posticipato al 2027.