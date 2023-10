Fiat 500X: addio nel 2024 ma c’è una speranza

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi Fiat 500X si prepara a dire addio nel 2024 anno in cui cesserà la sua produzione presso lo stabilimento Stellantis di Melfi dove nei prossimi anni verranno prodotte 5 nuove auto elettriche dei marchi Opel, DS Automobiles, Jeep e Lancia. Il celebre crossover dunque dopo una lunga e fortunata carriera si prepara ad uscire di scena. Stessa sorte un anno dopo toccherà anche alla Jeep Renegade.

Fiat 500X dice addio nel 2024 e al suo posto arriva una Fiat 500XL?

Tuttavia quello della Fiat 500X potrebbe non essere un addio assoluto. Infatti si vocifera che in futuro l’auto possa ritornare in una nuova veste. Queste voci fanno riferimento ad alcune dichiarazioni degli scorsi anni del numero uno della casa torinese Olivier Francois il quale aveva anticipato che l’attuale modello in futuro avrebbe lasciato spazio ad un veicolo dalle dimensioni maggiori che lui stesso aveva soprannominato Fiat 500XL.

Di recente non si è più parlato di questo progetto dunque non sappiamo se davvero in futuro ci sarà una Fiat 500XL al posto della Fiat 500X nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Ma se così fosse allora quello del modello non sarebbe un addio ma un arrivederci. Infatti la 500XL avrebbe molto in comune con la 500X dal punto di vista del design ma con dimensioni maggiori. Si tratterebbe infatti di una vettura di segmento C che potrebbe affiancare la nuova Fiat Multipla e potrebbe rappresentare una sorta di top di gamma della famiglia 500.

Fiat 500XL

Ricordiamo che al momento oltre all’addio di Fiat 500X la casa italiana è molto attiva. Nel 2023 ha presentato due nuovi modelli: Fiat Topolino e Fiat 600. L’anno prossimo sarà lanciata la nuova Fiat Panda che diventerà un crossover di segmento B e affiancherà la Fiat 600 mentre nel 2025 sarà la volta della nuova Fiat Multipla che farà parte della famiglia di Panda con un look squadrato e moderno e un prezzo molto competitivo.