Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco perchè il suo ritorno sarebbe un’ottima idea

Si è tornato a parlare con insistenza di una nuova Alfa Romeo Giulietta. La vettura potrebbe tornare nel 2028 come modello da vendere in Europa che potrebbe essere prodotto a Melfi insieme alla nuova Lancia Delta sulla piattaforma STLA Medium. Si dice anche che questa auto possa tornare con diverse versioni tra cui anche una cabrio e una coupé. Al momento non c’è nulla di certo, molto dipenderà anche da come andranno le cose nei prossimi anni per Alfa Romeo e da come cambierà la situazione geopolitica a livello globale.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta? Sarebbe un’ottima idea secondo i fan del Biscione

Quella dell’arrivo nella gamma del biscione di una nuova Alfa Romeo Giulietta sembra essere un’ottima idea, molto apprezzata dai numerosi fan della casa automobilistica del Biscione che vedono di buon occhio il ritorno nella gamma dello storico marchio milanese di una berlina compatta che dalle nostre parti potrebbe avere ancora molto mercato. Inoltre potrebbe essere anche un’affare per la stessa Alfa Romeo che potrebbe così aumentare le sue vendite e non di poco in Europa dato che quel segmento di mercato è ancora molto popolare nel vecchio continente.

La nuova Alfa Romeo Giulietta, come vi abbiamo detto poc’anzi, nascerà su piattaforma STLA Medium e dunque sarà di certo elettrica con autonomia di 700 km. In base però a come cambieranno le cose in futuro non è possibile escludere che alla fine nella gamma della vettura possa trovare spazio anche qualche versione ibrida. Del resto lo stesso Imparato ha sottolineato che il Biscione non si farà trovare impreparato ad eventuali cambiamenti politici relativi alle auto elettriche che potrebbero arrivare con le prossime elezioni politiche in USA e Europa.

Nuova Alfa Romeo Giulietta Ti

Il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta permetterebbe ad Alfa Romeo di poter recuperare tutti quei clienti che non intendono passare ai SUV ma non vogliono nemmeno optare per una vettura di segmento superiore come ad esempio la Giulia. La vettura ovviamente tornerebbe con uno stile totalmente rinnovato rispetto alla precedente generazione uscita di scena nel mese di dicembre del 2020.