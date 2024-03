Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Lancia Ypsilon HF

Nuova Lancia Ypsilon HF sarà la prossima novità che la casa automobilistica di Stellantis lancerà sul mercato dopo il debutto lo scorso 14 febbraio della Lancia Ypsilon normale. Si tratterà della versione top di gamma ad alte prestazioni del celebre modello della casa italiana con il quale il brand tornerà in Europa dopo una lunga assenza. L’auto sarà solo elettrica ma avrà 240 cavalli di potenza che le permetteranno di accelerare da 0 a 100 km orari in appena 5,8 secondi.

Nuova Lancia Ypsilon HF: ecco come sarà la versione top di gamma

Esteticamente parlando, la nuova Lancia Ypsilon HF sarà molto simile alla versione normale. Ovviamente ci saranno alcune piccole modifiche. Ad esempio questa auto disporrà di carreggiate più larghe e sospensioni ribassate. La vettura sarà dotata dello stesso motore della Abarth 600e. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del prossimo anno e cioè circa 1 anno dopo il debutto della versione normale. I prezzi non si conoscono ancora ma si pensa che saranno più alti rispetto alla versione elettrica normale.

Nuova Lancia Ypsilon HF avrà il nuovo logo HF che la casa italiana ha svelato nella giornata di ieri e di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Questa sarà la prima di una nuova serie di auto HF. Ogni nuova vettura della gamma di Lancia disporrà di una versione di questo tipo. Dopo la Ypsilon toccherà all’ammiraglia Gamma e poi nel 2028 anche alla nuova Lancia Delta. Proprio la Delta HF suscita molta curiosità tra appassionati e addetti ai lavori curiosi di sapere come sarà questa vettura. Infine segnaliamo che questa auto, secondo voci insistenti, potrebbe essere scelta per il ritorno di Lancia nel mondo dei rally. La conferma però la avremo molto probabilmente solo in sede di presentazione l’anno prossimo.