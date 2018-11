Mopar diventerà il settimo marchio FCA ad essere presente nella collezione Helm

Mopar diventerà il settimo marchio di FCA ad essere presente nella collezione Helm che attualmente include Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo e Fiat. “Helm presenterà immediatamente nuovi articoli e altri progetti contemporanei in tempo per le vacanze”, ha dichiarato Michael Wacht, EVP di Global Operations.Se sei stato un fan di lunga data del marchio iconico Mopar, o se sei entusiasta del marchio, pianifica di visitare spesso www.wearmopar.com. Helm presenterà continuamente nuovi prodotti di lifestyle a marchio Mopar, compresi abbigliamento e accessori.

“Helm è orgogliosa di essere il Merchandiser ufficiale di sette marchi FCA”, ha affermato Lorne Dubrowsky, Presidente della compagnia. “Forniamo oltre un milione di articoli con marchio FCA all’anno a dipendenti, rivenditori in franchising e appassionati di marchi. FCA ha svolto un notevole lavoro nel corso degli anni costruendo marchi iconici con milioni di fedeli sostenitori. È un onore aggiungere il marchio Mopar alla nostra collezione. ”

“Siamo molto entusiasti di questa nuova aggiunta al portafoglio di Helm, Mopar è una scelta naturale per Helm con la sua vasta esperienza come steward dei marchi più iconici del settore”, ha dichiarato Tanvir Arfi, Presidente e CEO di Helm, Banyan Technologies Group è un appassionato del marchio Mopar personale. “Nel corso degli anni Helm ha dimostrato di essere un leader del settore lungimirante e un partner affidabile per FCA nel creare entusiasmo per i loro marchi, non abbiamo dubbi sul fatto che il marchio fedele di Mopar sarà impressionato da ciò che Helm apporta a questo programma” Ha aggiunto.

Il programma Helm’s Mopar lancia il 5 novembre 2018 una linea esclusiva di prodotti lifestyle ufficiali, tra cui abbigliamento da garage, abbigliamento, cappelli, articoli Lifestyle per gli appassionati più fedeli di Mopar. Fondata nel 1943, Helm è uno dei principali fornitori di servizi di marketing e merchandising di marca, eCommerce, soluzioni per la tecnologia sociale e mobile, sviluppo di software personalizzato, pubblicazioni e stampa e adempimenti di terze parti a livello mondiale di aziende. Helm ha sede a Plymouth, MI, con punti vendita e assistenza clienti in Georgia e in California con centri di distribuzione all’avanguardia.

Tra i clienti di Helm figurano i principali OEM del mondo, concessionarie in franchising, aftermarket automobilistico indipendente e in franchising e aziende Fortune 500 per i consumatori. Helm è stata acquisita da Banyan Technologies Group (una società con sede a Dallas) per promuovere un’ulteriore crescita e per spingere l’azienda al livello successivo.