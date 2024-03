Ferrari FF a fuoco senza motivo: mistero per un video apparso su YouTube

Ferrari FF è una super del cavallino rampante tra le più preziose in questo momento. L’auto è stata prodotta dal 2011 al 2016 e si caratterizza per avere quattro porte e quattro ruote motrici. A proposito di questo modello della Ferrari oggi vi segnaliamo un curioso video apparso su YouTube nei giorni scorsi in cui si vede un esempare di questa vettura della casa automobilistica del cavallino rampante che brucia e non si capisce bene il motivo. Il video è stato girato dal canale JR Garage e inizia con una chiamata ai proprietari dove veniva comunicato che la loro amata auto aveva preso fuoco all’improvviso in autostrada.

Un video su YouTube mostra il misterioso incendio di una Ferrari FF

Raggiunto il luogo dell’incidente ormai non c’era più nulla da fare per questa sfortunata Ferrari FF che secondo i racconti di questo video avrebbe preso fuoco spontaneamente. Purtroppo per l’auto non c’era ormai più nulla da fare essendo stata ridotta dal fuoco ad un cumulo di macerie. Un video che è stato girato da un’autofficina nei paragi mostra che l’incendio è partito dalla parte anteriore dell’auto, quella dove per intenderci è situato il potente motore V12 da 6,3 litri da 660 cavalli a 8.000 giri al minuto. Dunque si ipotizza che l’incendio sia partito proprio da li anche se i dubbi in proposito rimangono tanti e qualcuno mette in dubbio anche la veridicità del filmato.

Ricordiamo che la Ferrari FF come dicevamo è stata prodotta dal 2011ed è una vettura che negli ultimi tempi è diventato un vero pezzo da collezione sebbene ci sia stato un momento in cui era facile trovarla usata ad un prezzo molto interessante. Vedremo se nei prossimi giorni sarà fatta luce su quanto accaduto a questo povero esemplare del modello della casa automobilistica di Maranello.