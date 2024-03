Stellantis potrebbe produrre anche la Fiat 500 termica a Mirafiori per salvare la fabbrica?

Fiat 500 elettrica vende poco. A febbraio sono state consegnate poco più di 240 unità. Si tratta di un numero pari alla produzione di un giorno e mezzo presso lo stabilimento di Mirafiori. Ovviamente ciò sta creando non pochi problemi al gruppo automobilistico che infatti è stato costretto a fermare la produzione già per un lungo periodo in questo inizio di 2024 nel suo stabilimento piemontese. Ed ecco allora che si cercano soluzione per risolvere la difficile situazione.

La produzione della Fiat 500 termica dalla Polonia a Mirafiori? Stellantis ci starebbe pensando

Una di queste potrebbe essere quella di spostare la produzione della Fiat 500 termica, che attualmente viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia, proprio a Mirafiori. La vettura dotata di motore tre cilindri da 900 centimetri cubici viene ancora oggi prodotte in numeri notevolmente più alti in Polonia. Attualmente la produzione di questa auto è 10 volte superiore a quella della 500e. Dunque potrebbe essere questa l’idea per salvare Mirafiori. Stellantis secondo indiscrezioni provenienti da Torino ci starebbe pensando ma una decisione non sarebbe stata ancora presa.

La Fiat 500e è probabilmente troppo costosa senza gli incentivi sperati e di conseguenza venderla sta diventando un problema. Quanto alla Fiat 500 termica la carrozzeria è molto simile a quella elettrica e dunque non ci sarebbero problemi a produrla a Mirafiori. I motori però dovrebbero continuare ad arrivare dalla Polonia. Altra soluzione potrebbe essere quella di farli arrivare dal Brasile oppure dall’Algeria. Ricordiamo che Fiat ha aperto di recente uno stabilimento ad Orano e si parla già di un ampliamento della fabbrica. Di conseguenza una parte dei motori prodotti per Orano potrebbe virare verso Mirafiori.

Potrebbe essere questa dunque la soluzione per aumentare la produzione a Mirafiori dove attualmente 2 mila dipendenti sono in cassa integrazione mentre per quelli di Maserati sta per scattare il contratto di solidarietà all’80 per cento almeno fino al 2025. Questa soluzione sarebbe una sorta di tampone fino al 2027 anno in cui dovrebbe arrivare la nuova generazione della 500 con cui si spera di risolvere tutti i problemi. A questo punto però dato le difficoltà che sta vivendo l’attuale generazione non è possibile nemmeno escludere che Fiat possa accelerare i tempi e fare arrivare prima sul mercato la nuova versione che a quanto pare dovrebbe essere più appetibile rispetto a quella attuale grazie ad alcuni accorgimenti.