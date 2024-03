Nuova Fiat 500: ecco cosa sappiamo sulla futura generazione della city car

Nuova Fiat 500 si farà. La city car della principale casa automobilistica avrà una nuova generazione. Questa è una notizia certa. La vettura, che dovrebbe essere solo elettrica se non ci saranno cambiamenti clamorosi nel mondo dei motori nei prossimi anni, dovrebbe arrivare nel corso del 2027. A quanto pare la sua casa potrebbe essere ancora lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Tuttavia su questo non vi sono ancora certezze e non escludiamo cambiamenti da parte di Stellantis le cui politiche in Italia sono ancora in attesa di accordi con il governo italiano etc.

Il 2027 dovrebbe essere l’anno giusto per il debutto della nuova Fiat 500

Della nuova Fiat 500 al momento non si sa ancora molto. Si vocifera che il design cambierà ma non si tratterà comunque di una rivoluzione. L’auto userà una nuova piattaforma e secondo alcune voci potrebbe aumentare di dimensioni ottenendo finalmente le 5 porte e diventando dunque un’auto più spaziosa adatta anche alle famiglie. Sicuramente ci saranno grossi passi in avanti anche sul fronte delle prestazioni e dell’autonomia che doverebbe aumentare di un bel po’ rispetto alla versione attuale. Molto ovviamente dipenderà da quelli che saranno stati i passi avanti fatti dalla tecnologia nel 2027.

Una cosa è certa anche la nuova Fiat 500 continuerà ad essere una vettura fondamentale per il futuro di Fiat e continuerà dare origine ad una famiglia di vetture che si contrapporrà a quella che invece nascerà con la nuova Fiat Panda da luglio e che come vi abbiamo anticipato comprenderà anche le nuove Multipla, Strada e Fastback. Vedremo nei prossimi mesi quali altre novità emergereranno a proposito della futura generazione della celebre city car e se quanto detto fino ad ora troverà conferma o verrà smentito da Fiat.