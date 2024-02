Stellantis inizierà la produzione di veicoli elettrici a Luton a partire dal 2025

Stellantis ha annunciato che la produzione dei suoi furgoni elettrici medi inizierà nello stabilimento di Luton a partire dalla prima metà del 2025. La produzione limitata di furgoni medi completamente elettrici del gruppo inizierà nella primavera del prossimo anno, rendendo Luton il secondo stabilimento Stellantis nel Regno Unito a produrre veicoli elettrici (EV) e contribuendo a soddisfare la crescente domanda di furgoni elettrici di medie dimensioni in futuro. Ciò segue l’avvio della produzione di veicoli elettrici a Ellesmere Port nel 2023, il primo impianto di produzione in serie esclusivamente elettrico del Regno Unito. Luton fa parte del processo di trasformazione verso l’elettrificazione di tutti i siti Stellantis che producono furgoni in Europa.

Luton diventerà il secondo stabilimento Stellantis nel Regno Unito a produrre veicoli elettrici

Lo stabilimento di Luton produrrà i modelli completamente elettrici Vauxhall Vivaro Electric, Opel Vivaro Electric, Peugeot E-Expert, Citroën ë-Dispatch e Fiat Professional E-Scudo sia con guida a destra che a sinistra. L’impianto produrrà prevalentemente per il mercato britannico con guida a destra, ma sarà anche in grado di esportare verso i mercati con guida a sinistra. La produzione dei furgoni equivalenti con motore a combustione interna (ICE) continuerà insieme alle versioni elettriche.

Mark Noble, direttore dello stabilimento di Luton e responsabile della produzione di Stellantis UK, ha dichiarato: “In seguito alla trasformazione del nostro stabilimento di Ellesmere Port per la produzione di furgoni compatti completamente elettrici, sono lieto di annunciare che inizieremo la produzione limitata del nostro furgone elettrico di medie dimensioni a Luton dal prossimo anno, quando i primi veicoli dei clienti usciranno dalla linea di produzione. Questo è il modo giusto per celebrare il 120° anniversario di Luton”.

Maria Grazia Davino, amministratore delegato del gruppo Stellantis UK, ha dichiarato: “Sebbene questa decisione dimostri la fiducia di Stellantis nello stabilimento, questo primo passo nel suo ri-sviluppo verso un futuro completamente elettrico richiede che il governo britannico stimoli una maggiore domanda di veicoli elettrici”. commercializzare e supportare i produttori che investono nel Regno Unito per una transizione sostenibile”.

Inaugurato nel 1905, Luton ospita i modelli Vauxhall da più di un secolo. I primi veicoli commerciali furono assemblati nello stabilimento nel 1932, con i furgoni “VYC” e “VXC” i primi furgoni a uscire dalla linea di produzione. Da allora, Luton ha continuato a produrre una gamma di veicoli commerciali popolari per Vauxhall. Nel 2001 è iniziata la produzione del Vivaro, che recentemente ha subito alcuni importanti miglioramenti come parte di un più ampio rinnovamento dell’intera gamma di veicoli commerciali leggeri Stellantis. Lo stabilimento produce anche i modelli gemelli Stellantis per Peugeot, Citroën, Opel e Fiat Professional.

Tra i primi veicoli elettrici prodotti a Luton, il Nuovo Vauxhall Vivaro Electric è alimentato da una batteria da 75 kWh abbinata a un motore elettrico da 100 kW (136 CV). È in grado di raggiungere un’autonomia fino a 217 miglia (WLTP), mentre una ricarica dal 5 all’80% può essere completata in soli 45 minuti da un caricabatterie rapido da 100 kW.

Stellantis è il principale produttore di furgoni in Europa con una quota di mercato del 30,4 per cento nel 2023 e il 38,8 per cento del mercato europeo dei furgoni elettrici. Nel Regno Unito, lo scorso anno Stellantis ha rappresentato il 47,9 per cento del mercato dei furgoni elettrici, con Vauxhall come produttore più venduto e Vivaro Electric come furgone elettrico numero uno nel Regno Unito.

Vauxhall, Peugeot, Citroën e Fiat Professional sono attualmente gli unici marchi automobilistici tradizionali a produrre furgoni nel Regno Unito. Oltre allo stabilimento di Luton, producono furgoni a Ellesmere Port, il primo stabilimento di produzione in serie di soli veicoli elettrici del Regno Unito e il primo stabilimento Stellantis a livello globale dedicato ai veicoli elettrici.