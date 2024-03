Ferrari 296 GT3: cinque vetture alla 12 Ore di Sebring 2024

Dopo aver lasciato il segno con la sua vittoria alla 24 Ore di Daytona, Ferrari si appresta nuovamente a catturare l’attenzione nell’IMSA SportsCar Championship in occasione della 12 Ore di Sebring, un evento di rilievo fissato per sabato 16 marzo.

Il secondo anno di competizioni nordamericane per la Ferrari 296 GT3 ha avuto un esordio trionfale, affermandosi in modo categorico in Florida nella classe GTD Pro, grazie alle sue prestazioni competitive che hanno visto il cavallino rampante conquistare rispettivamente un secondo, un terzo e un quarto posto nella categoria GTD.

Ferrari 296 GT3: tutto pronto per la 12 Ore di Sebring 2024

L’appuntamento a Sebring rappresenta la seconda tappa dell’IMSA Endurance Cup, un campionato che privilegia le gare di durata, con la partecipazione di cinque squadre che schierano le vetture simbolo del costruttore modenese.

Seguendo l’appuntamento di Daytona, il calendario prevede ulteriori appuntamenti a Watkins Glen, Indianapolis e Road Atlanta, con un sistema di punteggio che, in occasione delle 12 Ore di Sebring, prevede l’attribuzione di punti in diversi momenti chiave della competizione (dopo quattro, otto e 12 ore di gara).

Nel dettaglio, Risi Competizione ha brillato a Daytona, riportando al successo la Ferrari 296 GT3 n°62 grazie al contributo dei piloti ufficiali Davide Rigon, James Calado, Daniel Serra e Alessandro Pier Guidi.

Il prestigioso team si appresta ora a cimentarsi nella seconda prova dell’Endurance Cup, affrontando l’arduo tracciato di Sebring, un circuito ricavato da un’ex base aerea, con un equipaggio composto da Rigon, Serra e Calado.

Per quanto riguarda la classe GTD, sono quattro le 296 GT3 schierate. Il team AF Corse, che ha colto un secondo posto a Daytona, torna in lizza con la n°21, guidata da Miguel Molina, Simon Mann e François Heriau. Conquest Racing, terzo nella gara d’apertura della stagione, si presenta a Sebring con Albert Costa, Manny Franco e Cédric Sbirrazzuoli al volante.

Triarsi Competizione punta a sfruttare la profonda conoscenza del tracciato locale per emergere con la Ferrari 296 GT3 n°023, quarta a Daytona, grazie all’abilità di Alessio Rovera, Onofrio Triarsi e Charlie Scardina.

Infine, Cetilar Racing – che ha già assaporato il gusto della vittoria a Sebring nel 2022 – si schiera con la 296 GT3 n°47 (10ª a Daytona), affidandosi all’esperienza di Antonio Fuoco, Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto.

Classifica e programma

Nel contesto dell’Endurance Cup, Risi Competizione guida la classifica della classe GTD Pro con 15 punti, vantando un margine di tre lunghezze sul terzo classificato. Nella categoria GTD, Triarsi Competizione occupa la quarta posizione con 11 punti, a breve distanza dai leader. Seguono AF Corse, quinto con 10 punti, e a stretto giro Cetilar Racing e Conquest Racing.

Le fasi preliminari vedranno svolgersi tre sessioni di prova giovedì 14 e venerdì 15 mentre le qualifiche sono previste per le 17:20 (ora italiana) di venerdì. Il clou dell’evento, la 12 Ore di Sebring 2024, prenderà il via alle 14:40 (ora italiana) di sabato 16 marzo.