Ferrari 296 GT3: ecco come è andata la gara ad Abu Dhabi

Nel conclusivo appuntamento dell’Asian Le Mans Series 2023/2024, il Circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi ha ospitato un’esaltante doppia prova di quattro ore, ponendo il sigillo finale a una stagione ricca di sfide e di emozioni nel mondo del motorsport. Al centro della scena, le Ferrari 296 GT3, gioielli tecnologici della casa automobilistica modenese, hanno saputo distinguersi per le loro prestazioni, nonostante la competizione serrata.

In particolare, i due team di AF Corse hanno offerto una dimostrazione di abilità e tenacia. La 296 GT3 n°21, guidata dall’equipaggio composto da Simon Mann, Francois Herieu e Davide Rigon, ha ottenuto una lodevole quinta posizione, migliorando il settimo posto raggiunto nella gara del sabato.

Ferrari 296 GT3: quattro vetture hanno partecipato alla gara sul Circuito di Yas Marina

Parallelamente, la vettura n°82, con al volante Charles-Henri Samani, Emanuel Collard e Kei Cozzolino, ha chiuso al sesto posto, segnando un significativo progresso rispetto al sedicesimo posto della prima prova.

Il team Dragon Racing, con i piloti Rui Andrade, Nicola Marinangeli e Marco Pulcini al comando della Ferrari 296 GT3 n°98, nonostante un promettente terzo tempo in qualifica per la Gara 2, ha dovuto accontentarsi di una dodicesima posizione in entrambe le gare del weekend.

Un fine settimana più complicato è stato quello vissuto da GR Racing, con un episodio particolarmente sfortunato che ha visto Riccardo Pera protagonista di un testacoda, conclusosi con un violento impatto contro le barriere.

Questo incidente ha causato l’interruzione della gara per oltre un’ora con bandiera rossa, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per l’italiano, che tuttavia non ha potuto partecipare alla seconda gara a causa del ritiro della sua Ferrari 296 GT3 n°86.

Questi eventi riflettono non solo la competitività e la resilienza di Ferrari nel contesto dell’Asian Le Mans Series, ma anche la sua capacità di produrre vetture GT che incarnano un perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica e prestazioni di alto livello.

La 296 GT3 si conferma così un punto di riferimento nel panorama del motorsport, riuscendo a catturare l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore per le sue doti uniche in termini di design, ingegneria e performance.