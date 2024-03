Alfa Romeo Milano: poco più di un mese al debutto

Alfa Romeo Milano sta per arrivare. Manca poco più di un mese al debutto del SUV compatto che sarà svelato dalla casa automobilistica del Biscione proprio a Milano il prossimo 10 aprile. Di questo modello sappiamo che sarà la nuova entry level dello storico marchio milanese e il primo modello di Alfa Romeo ad arrivare sul mercato con una versione completamente elettrica.

Nuovo render di Alfa Romeo Milano a poco più di un mese dal debutto ufficiale del SUV compatto che avverrà il 10 aprile

A proposito di Alfa Romeo nei giorni scorsi il designer e creatore digitale Ascariss Design ha realizzato un nuovo render che basandosi sulle recenti foto spia apparse sul web oltre che sulle immagini teaser del prototipo camuffato pubblicate dalla stessa Alfa Romeo, ha ipotizzato quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma del Biscione per l’ulteriore crescita delle quote di mercato del brand premium di Stellantis a livello globale.

La nuova Alfa Romeo Milano si distinguerà per le caratteristiche distintive del marchio, con un DNA orientato alla sportività. L’auto offrirà un’eccezionale dinamica di guida, mirando a offrire sensazioni di guida impareggiabili per chi è al volante. Questo sarà reso possibile anche grazie all’integrazione di uno sterzo diretto e estremamente preciso, che contribuirà a una maggiore reattività e controllo durante la guida.

Il lancio dell’auto avverrà fin dall’inizio con una versione elettrica da 156 CV, offrendo un’opzione ecologica e ad alte prestazioni. Inoltre, sarà disponibile anche una variante mild hybrid a benzina, con motorizzazioni da 101 e probabilmente 136 CV, offrendo una gamma di opzioni di propulsione per adattarsi alle preferenze degli acquirenti. In un secondo momento, sarà introdotta una versione ad alte prestazioni, probabilmente dotata di doppio motore elettrico, trazione integrale e una potenza di 240 CV, garantendo prestazioni eccezionali per gli appassionati di guida sportiva.

Alfa Romeo Milano segnerà il ritorno della Casa del Biscione nel vivace segmento B, dopo l’uscita dal listino, alcuni anni fa, della Mito. Questo nuovo crossover si prevede sia leggermente più lungo della Fiat 600 e della Jeep Avenger, con una lunghezza stimata di circa 415 cm, offrendo così spazio sufficiente per un’esperienza di guida confortevole e versatile.

Per quanto riguarda i prezzi, ci si aspetta che partano da circa 27 mila euro per la versione a benzina e si aggirino intorno ai 40 mila euro per la variante elettrica. Questo posizionamento di prezzo renderà l’Alfa Romeo Milano competitiva nel suo segmento, offrendo un’opzione accessibile sia per coloro che cercano un’esperienza di guida tradizionale a benzina, sia per coloro che desiderano adottare la tecnologia elettrica per un’impronta ecologica. Ricordiamo infine che Alfa Romeo Milano sarà prodotta in Polonia da Stellantis presso lo stabilimento di Tychy dove già vengono prodotte Fiat 600 e Jeep Avenger.