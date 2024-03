Il Museo Enzo Ferrari di Modena compie il 12° compleanno

Compie 12 anni il Museo Enzo Ferrari di Modena. Anche se ancora non ha raggiunto la maggiore età, diverso tempo è passato dalla sua nascita. Sembrava che fosse sbocciato ieri, invece ha già raggiunto un certo avanzamento anagrafico.

Ricordiamo che questa struttura espositiva è il frutto di un completo restauro della dimora dove Enzo Ferrari venne alla luce nel 1898. Accanto ad essa è stato costruito un nuovo edificio, dal design automobilistico, che interpreta un “cofano” in alluminio giallo. All’interno del complesso si possono ammirare tante auto meravigliose, in una tela costantemente aggiornata, per onorare al meglio i temi delle diverse mostre allestite nei suoi spazi.

I gioielli a quattro ruote sono i tesori principali della trama. Si tratta di opere d’arte in movimento. Gli esemplari esposti provengono da collezioni private e musei di grande prestigio, sparsi per il mondo. Ad arricchire l’esplorazione degli ambienti ci pensano gli strumenti multimediali che, con immagini di forte impatto emotivo, ripercorrono le tappe salienti della straordinaria vita del fondatore del mito del “cavallino rampante”.

Nel giorno del dodicesimo anniversario, i responsabili del Museo Enzo Ferrari di Modena hanno deciso di condividere su Facebook alcune foto inedite della mostra “One of a kind”, da poco inaugurata nella struttura. Questa rassegna lancia uno sguardo sulle “rosse” personalizzate e su misura, che tanto peso hanno avuto nella storia del marchio.

Come abbiamo evidenziato in un altro articolo, il pubblico potrà giovarsi di questa esposizione tematica fino al 17 febbraio 2025. Chi si recherà nella struttura, potrà deliziare gli occhi e lo spirito con un ricco assortimento di pezzi unici, del presente e del passato.

Col passare del tempo è cambiato l’approccio alla filosofia del “su misura“, ma la possibilità di costruirsi una “rossa” più affine ai propri gusti è rimasta aperta, esattamente come una volta. Oggi per i clienti sono previsti diversi programmi specifici: si spazia dal servizio Atelier, che apre le porte della personalizzazione moderna, al più esclusivo servizio Tailor Made, che allarga la gamma degli interventi possibili.

Il massimo livello di appagamento del proprio gusto lo si ottiene invece con le one-off, dal prezzo faraonico. Qui si ha a che fare con pezzi unici non soltanto nei dettagli, ma nell’intera costruzione, paragonabile a quella di un modello nuovo, ma in esemplare unico, per un singolo cliente.

Espressioni dei tre step creativi attuali e di quelli passati, nell’ambito della personalizzazione, sono godibili nella mostra a tema offerta al momento dal Museo Enzo Ferrari di Modena. Fra le altre auto in vetrina, si può ammmirare anche la splendida e leggendaria Ferrari 166 MM Touring plasmata in ogni dettaglio secondo il gusto di Gianni Agnelli: uno che in fatto di oggetti glamour ed esclusivi se ne intendeva.