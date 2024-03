Opel Astra vince il premio Auto Lider 2024 

Opel Astra ha vinto il titolo di migliore vettura compatta nell’edizione di quest’anno del plebiscito Auto Lider 2024. La giuria, composta da esperti automobilistici e redattori della rivista “Motor”, ha preso in considerazione principalmente il comfort di guida e la sicurezza, l’aspetto e la facilità di guida, nonché i requisiti ecologici e il livello di vendita dei modelli di veicoli valutati. In tutti questi campi tra le 16 candidate si è distinta la nuova Astra, surclassando la concorrenza europea e giapponese.

La sesta generazione di Opel Astra non ha avuto rivali nel segmento delle auto compatte nel concorso Auto Lider 2024

La sesta generazione di Opel Astra ha aperto un nuovo capitolo nella storia ultra trentennale di questo modello. Combinava l’affidabilità e la funzionalità tedesche con un approccio innovativo al design della carrozzeria, alle finiture interne e alle soluzioni tecniche di punta a supporto del conducente durante la guida. Lo stile sportivo, audace e chiaro della carrozzeria è enfatizzato dal cruscotto anteriore dell‘Opel Vizor, che forma una copertura senza soluzione di continuità per i fari adattivi Intelli-Lux LED pixel, le luci di marcia diurna, le telecamere e i sensori.

Gli interni minimalisti colpiscono per la loro semplicità e il funzionamento intuitivo. Il conducente può leggere le informazioni più importanti sul cruscotto completamente digitale Pure Panel® con touchscreen da 10 pollici e display delle stesse dimensioni, oppure sull’area estesa davanti al parabrezza grazie alla proiezione del display Intelli-HUD. I sistemi multimediali intelligenti consentono l’integrazione con il tuo telefono. Il pacchetto Intelli-Drive 2.0 include sistemi di assistenza alla guida semiautomatici, inclusi sistemi avanzati di controllo della velocità (AISA) e sistemi di cambio di corsia (SALC).

La leader delle auto compatte è disponibile nella versione hatchback a cinque porte o station wagon Sports Tourer, con un bagagliaio fino a 1.634 litri e un Flex Floor montato a due altezze (nei modelli a combustione). Ogni modello è disponibile in tre versioni di trazione: con una gamma di motori a combustione dinamica con potenza da 110 a 130 CV, nell’ultima generazione Plug-In Hybrid da 180 o 225 CV e completamente elettrico. Quest’ultima è un’unità con potenza fino a 156 CV con batterie da 54 kWh che offre un’autonomia di guida localmente priva di emissioni senza soste per la ricarica fino a 413 km per la versione Sports Tourer (secondo WLTP) e fino a 418 km per la versione berlina (secondo WLTP1) e tempo di ricarica di 30 minuti fino all’80% della batteria con caricabatterie rapido.