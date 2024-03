Ferrari SF90 Stradale in Rosso Corsa e Giallo Modena all’asta a Dubai

Una Ferrari SF90 Stradale del 2022 è offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti da RM Sotheby’s. La velocissima supercar di Maranello sarà battuta all’asta il 9 marzo prossimo, in una splendida struttura di Alserkal Avenue, nel distretto di Al Quoz, a Dubai. Si profila un certo interesse per il lotto, non perché gli ordini del modello siano chiusi, ma perché con un acquisto del genere si saltano i tempi d’attesa. Chi ha fretta, può farne tesoro. Le stime della vigilia, per questo esemplare (telaio ZFF95NMT8N0272623), si muovono in un ventaglio da 500 mila a 550 mila dollari.

Splendida la livrea, che abbina i due colori simbolo della casa di Maranello: il Rosso Corsa e il Giallo Modena. Ne deriva una veste grafica di notevole presa scenica, che lascia senza fiato. Gli interni color cuoio con inserto red aggiungono ulteriore fascino al pacchetto, consegnando una tela grafica seducente, a tutti i livelli. Questa Ferrari SF90 Stradale dispone di extra opzionali, come lo spoiler anteriore in fibra di carbonio, le ruote forgiate da 20 pollici con taglio a diamante, i sedili regolabili elettricamente con design speciale, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, le pinze dei freni gialle e i prigionieri delle ruote in titanio.

A favore della vettura, nella prospettiva dei rilanci, gioca la bassa percorrenza accumulata nel tempo: appena 2.561 chilometri. Ricordiamo che la Ferrari SF90 Stradale è una supercar ibrida che definisce i nuovi riferimenti nel settore delle vetture ad alto indice prestazionale. La sua nascita risale al 2019, quando divenne l’auto di serie più potente e prestazionale mai prodotta dalla casa di Maranello. Nel nome c’è una connessione con una monoposto di Formula 1. Anche la tecnologia si giova del know-how acquisito nella categoria regina del motorsport.

L’accuratezza aerodinamica e tecnologica sono al vertice. Sotto il cofano posteriore della Ferrari SF90 Stradale fa sentire la sua forza un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che eroga 780 cavalli. Altri 220 giungono dalle 3 unità elettriche, per una potenza combinata di 1000 cavalli. Spaziali le prestazioni: l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 2.5 secondi, quello da 0 a 200 km/h soli 6.7 secondi. La punta velocistica si spinge oltre i 340 km/h. Sulla pista di Fiorano, solo la SF90 XX riesce a fare meglio di lei.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s