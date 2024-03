Lancia Delta Integrale Evo I: all’asta quella di Ralph Gilles

La Lancia Delta Integrale Evo I, un’icona indiscussa del panorama automobilistico sportivo, continua a catturare l’attenzione degli appassionati e dei collezionisti. Questo esemplare del 1992, importato negli Stati Uniti dal Giappone, è passato nelle mani di Ralph Gilles – Chief Design Officer di Stellantis – tramite un’asta su Bring A Trailer nel maggio 2018.

La versione Evoluzione I si distingue per specifici miglioramenti sia estetici che meccanici, dimostrando l’impegno del costruttore torinese nell’evolvere continuamente le prestazioni e il design dei suoi veicoli.

Lancia Delta Integrale Evo I: Bring A Trailer sta proponendo all’asta l’esemplare appartenuto a Ralph Gilles

Il motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri è stato oggetto di una ricostruzione approfondita, comprendente l’installazione di alberi a camme Colombo & Bariani, una Eprom ECU e un collettore di scarico Walkers Garage, esaltando ulteriormente le già notevoli prestazioni di questa vettura.

La potenza viene trasferita su tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale a cinque marce, un differenziale centrale Ferguson e un differenziale posteriore a slittamento limitato Torsen, promettendo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

La carrozzeria specifica per l’Evo, verniciata in Rosso Monza, presenta parafanghi allargati e uno spoiler posteriore regolabile, sottolineando l’intento sportivo del design. L’abitacolo prevede sedili Recaro in tessuto grigio, completati da volante e pomello del cambio MOMO, strumentazione Veglia, impianto stereo Pioneer e aria condizionata, offrendo un abitacolo confortevole e funzionale.

Con 101.000 km circa all’attivo, questo Lancia Delta Integrale Evo I è accompagnata da documentazione del produttore, libretto di servizio in giapponese, registrazioni di manutenzione, parti di ricambio e report Carfax pulito.

La combinazione di aggiornamenti meccanici e il mantenimento di un design estetico fedele all’originale rende questo esemplare un pezzo da collezione desiderabile. Attualmente, viene proposto all’asta da Bring A Trailer e ha raggiuto una somma di 39.000 dollari (35.639,77 euro) al momento della pubblicazione dell’articolo. Tuttavia, mancano ancora quattro giorni al termine.