Le nuove Frontera e Grandland anticipate nel nuovo teaser da Opel

Opel ha diffuso ieri un comunicato stampa mettendo in evidenza la sua ampia gamma di offerte totalmente elettriche, ma la parte più interessante sono stati i due modelli coperti sullo sfondo. Si tratta dei futuri SUV Frontera e Grandland di nuova generazione, che arriveranno a breve offrendo opzioni di propulsione sia a combustione che interamente elettrica. L’attuale gamma interamente elettrica di Opel include i veicoli passeggeri Rocks, Corsa, Mokka, Astra, Astra Sports Tourer, Combo e Zafira, oltre ai veicoli commerciali leggeri Combo Cargo, Vivaro e Movano. L’evidente lacuna nei segmenti dei SUV subcompatti e compatti sarà presto riempita dalla Frontera e dalla Grandland.

Opel mostra un nuovo teaser di Frontera e Grandland nel suo comunicato stampa

La futura Opel Frontera era stata già annunciata in un precedente teaser come un “SUV emozionante” che promette di offrire “un elevato livello di spazio e versatilità e quindi di attrarre sia i clienti con uno stile di vita dinamico che le famiglie”. Questo nome è stata originariamente utilizzato da Opel per un fuoristrada su base Isuzu venduto tra il 1991 e il 2004. La nuova versione sarà molto diversa, posizionata nella fascia alta del segmento dei B-SUV e servirà a rimpiazzare la vecchia Crossland.

La nuova Frontera, come il suo predecessore, sarà strettamente correlata alla nuova generazione della Citroen C3 Aircross, che farà il suo debutto nel 2024 con una carrozzeria più lunga e un layout a tre file e sette posti. Questo implica l’utilizzo della nuova architettura “Smart Car” di Stellantis, che offrirà per la prima volta l’opzione tra motori a combustione interna ed elettrici.

Per quanto riguarda invece la nuova Opel Grandland questa è la sua prima apparizione in un teaser ufficiale. Il SUV compatto condividerà la piattaforma STLA Medium con la nuova Peugeot 3008 e la futura Citroen C5 Aircross, essendo disponibile in versione ibrida leggera e totalmente elettrica. Opel non ha comunicato una data precisa per il debutto dei nuovi SUV Frontera e Grandland, limitandosi a dire che arriveranno “presto”. Si prevede che entrambi saranno disponibili per l’acquisto entro il 2024.