Nuova Citroën C3 Aircross: svelata la gamma per un importante mercato

La nuova Citroën C3 Aircross, un crossover che ha riscosso notevole attenzione nel mercato brasiliano, rappresenta un’importante aggiunta al portafoglio del marchio francese. Questo modello, noto per la sua versatilità e innovazione, è ora disponibile in Brasile in tre allestimenti – Feel, Feel Pack e Shine – con prezzi che partono da 117.990 R$ (22.089,16 euro) per la versione base offerta tramite acquisto online.

La nuova C3 Aircross è equipaggiata con il motore Turbo 200 da 130 CV, abbinato a un cambio CVT a 7 marce, che promette efficienza e dinamicità nella guida. Il B-SUV è il primo e unico nel suo genere in Brasile ad offrire una configurazione fino a sette posti, un. Di forza notevole per un veicolo in questa categoria.

Nuova Citroën C3 Aircross: annunciati i prezzi per il mercato brasiliano

L’equipaggiamento di serie include caratteristiche tecniche avanzate, come il controllo di stabilità e trazione, l’assistente alla partenza in salita, DRL a LED, direzione elettrica e climatizzatore innovativo con ventilazione supplementare posizionata sul tetto. Inoltre, il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10.25 pollici integra Android Auto e Apple CarPlay wireless, arricchito da sei altoparlanti.

In termini di design interno, l’abitacolo della versione brasiliana si distingue per la sua modularità e comodità, offrendo un sistema pratico per la rimozione dei sedili della terza fila. Ciò permette una maggiore flessibilità nell’organizzazione dello spazio interno, una caratteristica essenziale per un veicolo destinato a famiglie o a chi necessita di ampio spazio di carico. Il portabagagli può contenere fino a 493 litri, il che lo rende leader nella sua categoria.

Dal punto di vista della sicurezza e del comfort, la Citroën C3 Aircross 2024 spicca grazie a una serie di funzioni avanzate come sensori e retrocamera, pannelli digitali personalizzabili, porte USB distribuite strategicamente nell’abitacolo e un sistema di ventilazione che garantisce un clima confortevole per tutti i passeggeri.