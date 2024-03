Ferrari: tutto pronto per l’ultima gara della GT Winter Series

Il Circuito di Barcellona è pronto ad accogliere il sesto e ultimo appuntamento della GT Winter Series, evento che segna il culmine di un intenso periodo di gare iniziato a gennaio e svoltosi nei più prestigiosi tracciati della penisola iberica.

Questo fine settimana, il palcoscenico motoristico sarà animato da un nutrito gruppo di vetture Ferrari, suddivise in due distinti ambiti di competizione che promettono spettacolo e emozioni forti per appassionati e addetti ai lavori.

Ferrari: diverse vetture GT3 impegnate sul Circuito di Barcellona questo weekend

Nelo specifico, la classe GT3 vedrà la partecipazione di tre auto da corsa della casa automobilistica modenese: la Ferrari 488 GT3 n°23, gestita dal team Pellin Racing, con al volante Thor Haugen e Dario Capitanio; la Ferrari 296 GT3 n°74, sotto la bandiera di Rossocorsa Racing, affidata alla coppia italiana Stefano Marazzi e Samuele Buttarelli; e infine, la 296 GT3 n°115 di Rinaldi Racing, pilotata da Pierre Ehret e Christian Hook.

Lo schieramento di questi modelli evidenzia il costante impegno del costruttore di Maranello nel promuovere la competizione motoristica come laboratorio per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica. L’evento prevede inoltre una classe dedicata, la Cup 1, riservata esclusivamente alle Ferrari 488 Challenge Evo. In questa categoria, otto team si daranno battaglia per conquistare il podio.

Tra i partecipanti figurano nomi di spicco come Max Herve George con la 488 Challenge Evo n°27 di AF Corse-XP Racing e il duo John Dillon e Matt Griffin per AF Corse sulla vettura n°151, solo per citarne alcuni.

Il programma del weekend prevede sessioni di test liberi e qualifiche domani mattina, seguite da una prima gara di 30 minuti nel pomeriggio alle 16:05. Domenica, invece, sarà caratterizzata da un’altra sfida della durata di 30 minuti alle 11:50, per culminare con l’evento clou della giornata, una gara di 55 minuti prevista per le 17:05.

L’ultimo appuntamento della GT Winter Series rappresenta un’occasione imperdibile per vedere da vicino l’evoluzione tecnologica e le prestazioni di alto livello che caratterizzano le vetture GT3 di Ferrari e in particolare le 488 Challenge Evo.