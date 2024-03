Jeep conquista a febbraio la leadership nel mercato dei SUV  in Brasile

Nel contesto altamente competitivo dell’industria automobilistica brasiliana, Jeep ha raggiunto la leadership nel segmento dei SUV nel mese di febbraio, registrando 8.677 unità immatricolate e una quota di mercato del 15,6 per cento. Inoltre, in termini di volume delle vendite, il marchio ha segnato la crescita più significativa nel segmento, registrando un aumento del 13 per cento rispetto al mese precedente.

Le buone notizie non finiscono qui. Jeep si è assicurata la leadership anche nei SUV medi con Compass, che ha incrementato la propria partecipazione nella categoria con una quota del segmento del 36,9 per cento, in aumento di 4 punti percentuali rispetto a gennaio.

Con 4.074 unità vendute, la Jeep Compass si è comunque assicurata la seconda posizione nella classifica generale di tutti i SUV. Il buon andamento della Compass però non si è limitato al suo segmento specifico, ma è riuscita anche a distinguersi tra i 10 modelli più venduti a febbraio, considerando tutti i segmenti automobilistici.

Bene anche la Renegade che ha venduto più di 3.500 veicoli, il che corrisponde ad una quota nel segmento del 9,6 per cento, la più alta per il modello negli ultimi sei mesi. Inoltre, ha registrato una crescita per il secondo mese consecutivo anche nel segmento dei B-SUV. La Commander, la prima Jeep progettata e sviluppata in Brasile, ha ottenuto 1.075 immatricolazioni. Dunque continua l’ottimo momento del marchio Jeep in Brasile dove insieme a Fiat permettono a Stellantis di dominare in lungo e in largo quel mercato.