Citroën Ami Chic: questo esemplare unico costa 12.000 euro

È sicuramente una Citroën Ami unica quella proposta dal rivenditore francese Claris Automobiles, una Ami verniciata in nero e oro con caratterizzazioni ragionate su misura e dettagli coordinati. La Citroën Ami Chic, così stata denominata, è quindi una delle tante varianti del quadriciclo elettrico che stanno emergendo in questi anni di militanza sul mercato europeo. Stiamo parlando di una variante proposta in esemplare unico, ad un prezzo probabilmente poco concorrenziale.

Claris Automobiles non è nuovo a progetti di questo tipo, visto che poco meno di un anno e mezzo fa aveva progettato e prodotto una caratterizzazione Pallas, di fascia alta, della Citroën C5 X; utile per riportare in auge la configurazione di lusso delle iconiche Citroën del passato. Ora la versione “di lusso” della Citroën Ami, secondo Claris Automobiles, si chiama semplicemente Ami Chic.

In questi anni abbiamo visto diverse variazioni sul tema, con la Citroën Ami che si è resa protagonista di molteplici trasformazioni proposte anche da carrozzieri indipendenti. La base si presta bene a proporre varianti più o meno interessanti, utili per porre su strada un quadriciclo apprezzabile da un pubblico sempre più vasto.

Lo stile di questa Citroën Ami Chic guarda al lusso e alle desinenze dello stile tipicamente francese

Oggi Philippe Beaugé, direttore generale di Claris Automobiles, ha deciso di virare sul tema puntando su una variante maggiormente votata al lusso e allo stile francese. La carrozzeria è ora caratterizzata dalla colorazione Oro Bizantino, già vista ad esempio sulla “cugina” DS 7; gli adesivi che riportano la dicitura Chic introducono la chiara collocazione del modello. Sono invece proposti sfruttando una finitura nera a contrasto i loghi Citroën sulla carrozzeria, il tetto, i passaruota, le coperture dei cerchi e le cornici delle luci anteriori e posteriori; sulle coperture dei cerchi, il logo Citroën viene invece proposto nella elegante colorazione dorata.

Anche all’interno dell’abitacolo della Citroën Ami Chic sono stati rivisti i rivestimenti puntando su sedili in pelle nera a coste, con cuciture dorate, proveniente dal lavoro posto in essere dalla Sellerie Nantaise. Anche qui si ritrova la denominazione Chic caratteristica del modello. Le cinghie utili per aprire le portiere sono state riviste, introducendo la doppia colorazione nero e oro come quella introdotta sul logo presente sul volante.

Al momento la Citroën Ami Chic si trova presso il punto vendita Claris Automobiles di La Roche-sur-Yon, nella Loira, ma presto sarà presentata presso il centro di Les Sables d’Olonne. Si tratta di una vera e propria one-off, un esemplare unico che sarà proposto in vendita entro la fine dell’estate ad un prezzo di approdo nell’ordine dei 12.000 euro.

Foto Claris Automobiles