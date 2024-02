Citroën Drive all Electric: si è conclusa con grande successo la prima fase del tour

La prima fase del tour “Citroën Drive all Electric” ha recentemente concluso la sua tappa italiana, un’impresa organizzata da Citroën Italia che ha portato l’iniziativa in dieci splendide piazze del Bel Paese. Lo scopo principale di questo tour è stato quello di promuovere la transizione verso un’energia più sostenibile, rendendo la mobilità elettrica accessibile a tutti. Questa iniziativa si allinea perfettamente con la visione strategica del marchio francese, il quale mira a guidare verso un futuro migliore attraverso un’ampia gamma di soluzioni che rispondono alle esigenze di sostenibilità delle città.

Durante la prima fase del tour “Citroën Drive all Electric” registrato grande interesse da parte del pubblico verso le proposte di mobilità elettrica di Citroën

Il programma del fine settimana di Citroën Drive all Electric ha offerto quattro sessioni formative incentrate su temi di estrema rilevanza, come la sostenibilità ambientale, la mobilità elettrica e la qualità della vita, tutti allineati agli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In particolare, si è discusso del traffico congestionato nelle aree urbane e dell’inquinamento ad esso associato, proponendo la mobilità elettrica come soluzione per ridurre le emissioni dannose, migliorare la salute dei cittadini e aumentare il comfort di guida.

Il tour di Citroën Drive all Electric è partito lo scorso novembre da Udine, toccando città come Trieste, Padova, Bari, Massa, Torino, Genova, Milano, Piacenza e Napoli, ricevendo ovunque un caloroso benvenuto e suscitando grande interesse tra il pubblico. In ogni tappa, grazie alla collaborazione dei concessionari locali, i visitatori hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le ultime novità della gamma elettrificata Citroën e di sperimentare personalmente la guida a zero emissioni a bordo di Ë-C4 e di Citroën AMI, accompagnati da conducenti professionisti. Complessivamente, sono stati registrati oltre 1.700 contatti, tra richieste di informazioni e test drive, confermando un forte interesse del pubblico verso le nuove motorizzazioni elettriche. Più di 400 persone hanno avuto l’opportunità di provare uno dei due modelli a zero emissioni e tutti hanno elogiato il comfort e la piacevolezza della guida totalmente elettrica.

Durante le tappe del tour, i consulenti Citroën hanno presentato i vantaggi della soluzione di leasing Citroen Easy Go, rendendo la mobilità elettrica accessibile a tutti. Questa formula offre la possibilità di acquistare una Citroën Ë-C4 100% elettrica a partire da 199 € al mese, con un anticipo di 3.300 € e inclusa una wallbox. Inoltre, i partecipanti al tour hanno potuto vivere un’esperienza coinvolgente grazie a numerose attività ludiche e gadget che hanno permesso loro di esplorare più da vicino le caratteristiche dei veicoli elettrici Citroën, approfondendo temi attuali come la qualità dell’aria nelle città.

La protagonista indiscussa del tour è stata la Citroën Ë-C4, una vettura compatta di ultima generazione che offre una mobilità elettrica, tecnologica e moderna, con un’attenzione particolare al comfort e alla versatilità. Dotata delle innovative sospensioni Citroën con Smorzatori Idraulici Progressivi e dei sedili Advanced Comfort, offre 20 tecnologie di assistenza alla guida e 6 tecnologie di connettività. La Citroën Ë-C4 è disponibile con due motorizzazioni elettriche, offrendo autonomie fino a 360 km e 420 km rispettivamente, secondo il ciclo WLTP.

Un altro modello di spicco è stata la Citroën Ami – 100% ëlectric, un’ultracompatta versatile e simpatica, adatta a molteplici utilizzi e in grado di soddisfare diverse esigenze grazie alla sua autonomia full electric e alla facilità di guida. Accessibile anche senza patente, può essere guidata da ragazzi di 14 anni in su, previo il conseguimento del certificato di idoneità patente AM. Con una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, offre un’autonomia di 75 km e una ricarica completa in sole 4 ore.

La formula “Elettrico Sociale Citroën” rende l’auto elettrica accessibile a tutti, con un anticipo zero e un canone mensile a partire da 49 euro al mese che include anche la Wallbox. La nuova Citroën ë-C3, dalle dimensioni compatte, incarna tutti i valori del marchio: semplicità, accessibilità, audacia e comfort. Dotata delle famose sospensioni Citroën Advanced Comfort e di sedili avanzati, offre un’autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP grazie alla sua batteria LFP da 44 kWh. In sintesi, il tour “Citroën Drive all Electric” ha rappresentato un’importante occasione per promuovere la mobilità elettrica e sensibilizzare il pubblico sulle sue molteplici vantaggi, offrendo un’esperienza coinvolgente e informativa per tutti i partecipanti.