Jeep presente anche all’ultima tappa dei 105Xmasters a Moena

Il “Winter tour” di 105XMasters continua il suo viaggio tra le rinomate stazioni sciistiche italiane. Dopo le recenti tappe a Cervinia e Sestriere, il festival dedicato all’azione sportiva si trasferisce a Moena (TN) per concludere un’edizione particolarmente riuscita. L’evento mantiene saldi i valori fondamentali che contraddistinguono il marchio Jeep: passione, autenticità, libertà e avventura.

A Moena il 9 e 10 marzo ultima tappa del Winter Tour dei 105Xmasters con Jeep

Il marchio Jeep sarà presente per sostenere gli atleti durante le loro discese, offrendo l’opportunità di test drive sulla neve della sua gamma di SUV. Esperti istruttori accompagneranno l’esperienza per garantire un’avventura unica. Nel mese di febbraio, il marchio Jeep ha mantenuto la sua posizione di primo piano sul mercato italiano con i suoi modelli Made in Italy Renegade e Compass, la rinomata Wrangler, l’ammiraglia Grand Cherokee e l’Avenger, confermando la sua posizione di leader nel segmento dei SUV.

Questo risultato è particolarmente significativo considerando il contesto competitivo in cui la vasta gamma di offerte rappresenta una sfida continua e stimola costantemente il marchio a superare i propri limiti, mantenendo viva la tradizione di Jeep.

Oltre alle attività sportive, il “Winter Tour” offre una vasta gamma di intrattenimenti, tra cui sessioni musicali, un villaggio di attività e divertimenti ad alta quota, con la partecipazione di Radio 105. Inoltre, è possibile vivere emozionanti test drive a bordo della gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid, incluso il celebre Truck Jeep.

Grazie a un processo completamente automatizzato, quest’ultimo si trasforma in uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2, dotato di due pareti a LED, una Wall Box per la ricarica dei SUV Jeep 4xe e un ponte alto 9 metri con bascula, inclinato del 45°, per offrire un’esperienza mozzafiato.