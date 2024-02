Fiat Titano 2025: svelate nuove immagini del pick-up brasiliano

Il lancio del nuovo Fiat Titano 2025 si avvicina sempre di più, segnando un momento significativo per il brand di Stellantis nel mercato brasiliano. Il nuovo pick-up si presenta come la prima incursione di Fiat nel segmento dei pick-up di medie dimensioni in Brasile, nonostante la presenza in passato del Fullback in Europa.

Il design del Titano 2025 è stato rivelato tramite delle immagini che mostrano il veicolo trainare una barca, evidenziando la sua capacità di traino e robustezza. Il design interno pone l’accento sul cruscotto, che combina un quadro strumenti analogico da 7 pollici. Troviamo, inoltre, un sistema di infotainment con display touch da 10 pollici, Android Auto ed Apple CarPlay, supportando app di navigazione come Waze e Google Maps.

Fiat Titano 2025: il brand torinese ha pubblicato nuove immagini ufficiali

All’interno, il nuovo Fiat Titano presenta caratteristiche distintive climatizzatore bizona e pulsanti in stile piano. Elementi di comfort includono un volante multifunzionale a due razze, bocchette di ventilazione stilizzate e sedili in pelle con regolazioni elettriche per il conducente.

La sicurezza è un focus primario, con funzionalità come il cruise control adattivo, l’assistente di mantenimento della corsia, l’allarme di uscita dalla corsia, l’avviso di punto cieco, la frenata automatica d’emergenza, l’allarme di traffico posteriore e sei airbag.

Sotto il cofano, il nuovo pick-up Fiat dovrebbe essere equipaggiato con un motore turbodiesel da 2.2 litri derivato da Peugeot, capace di erogare oltre 200 CV di potenza e circa 451 Nm di coppia massima. La trasmissione è automatica a 8 marce sviluppata da Punch, abbinata alla trazione integrale 4×4 con riduttore standard.

Il veicolo possiede una struttura robusta, con sospensioni posteriori ad assale rigido e anteriori a doppio braccio con molle elicoidali. Questo assetto garantisce una capacità di carico superiore a 1 tonnellata e uno spazio di carico superiore ai 1000 litri.

Nonostante non siano state rilasciate informazioni dettagliate sulle diverse versioni e la disponibilità, è probabile che il Fiat Titano 2025 offrirà diverse configurazioni per adattarsi alle esigenze di vari segmenti di clientela nel mercato brasiliano.

Il Titano 2025 sembra essere un veicolo promettente, con una combinazione equilibrata di design, comfort, prestazioni e capacità, posizionandosi come un concorrente significativo nel suo segmento. Con il suo arrivo, Fiat sembra voler rafforzare la propria presenza nel competitivo settore dei pick-up, specialmente in un mercato importante come quello brasiliano.