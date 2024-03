Debutta la nuova Jeep Gladiator Texas Trail 2024

Jeep vuole conquistare il cuore del Texas, il più grande mercato di pickup del paese, con il lancio del nuovo Jeep Gladiator Texas Trail 2024. Questo veicolo, costruito come la prima edizione Texas Trail sulla base del nuovo Jeep Gladiator 2024 e derivato dall’allestimento Gladiator Sport S, sarà disponibile esclusivamente per lo stato del Texas. Offrirà contenuti personalizzati per uno stile distintivo, combinato con la rinomata capacità off-road Jeep 4×4.

Jeep Gladiator Texas Trail 2024 celebra lo stato della stella solitaria

Jeep Gladiator Texas Trail 2024 è già disponibile per l’ordine nello stato del Texas e sarà disponibile nelle concessionarie a partire da maggio, con un prezzo consigliato di $ 48.090. Questo modello omaggia il Texas, il più grande mercato dei Gladiator nel paese. Il Texas Trail è equipaggiato con cerchi in alluminio verniciato nero da 17″ e pneumatici da 32″ ideali per affrontare terreni fangosi. Queste caratteristiche, unite alla trasmissione Jeep Command-Trac 4×4 a due velocità con un rapporto di trasmissione basso di 2,72:1, migliorano le capacità fuoristrada del Gladiator Texas Trail. L’esterno robusto è evidenziato dalle esclusive decalcomanie sul cofano e sul portellone posteriore, che includono l’anno 1836 in omaggio alla Dichiarazione di Indipendenza del Texas.

Jeep Gladiator 2024, classificato al primo posto per la qualità dei nuovi veicoli tra i camion di medie dimensioni nell’Initial Quality Study (IQS) di JD Power 2023 negli Stati Uniti, è stato progettato da zero per essere il camion Jeep più capace di fuoristrada di sempre. Basandosi su una ricca eredità di pick-up Jeep robusti e affidabili, il Gladiator offre una combinazione ineguagliabile di robusta utilità, autentico design Jeep, libertà all’aria aperta, funzionalità intelligenti e versatilità.

Dotato di un motore Pentastar V-6 standard da 3,6 litri da 285 cavalli e con un cassone di carico versatile, Jeep Gladiator Texas Trail 2024 è stato progettato per soddisfare le esigenze di uno stile di vita attivo, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di guida all’aria aperta in un design che è inconfondibilmente Jeep. Coniugando le tradizionali caratteristiche Jeep con solide credenziali da camion, il Gladiator Texas Trail è un veicolo unico, in grado di trasportare passeggeri e merci ovunque.

Come ogni Jeep Gladiator, la Texas Trail è Trail Rated, con un badge che indica che il veicolo è progettato per funzionare in una varietà di condizioni fuoristrada impegnative, identificate da cinque categorie chiave di prestazione orientate al consumatore: trazione, altezza da terra, manovrabilità, articolazione e guado d’acqua. Jeep Gladiator Texas Trail 2024 è disponibile in sette colori: nero, Bright White, Granite Crystal, Hydro Blue, Firecracker Red, High Velocity e Anvil.

“Il marchio Jeep comprende appieno l’importanza del Texas come il principale mercato per il Gladiator negli Stati Uniti, nonché il più grande mercato per i pick-up in generale nel paese”, ha detto Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America.

“Le edizioni speciali del Gladiator ci offrono l’opportunità di connetterci con i nostri clienti appassionati, e questa nuova versione speciale si basa sul successo del precedente Gladiator Texas Trail, che è stato il modello Gladiator più venduto in Texas lo scorso anno, con una velocità di vendita quasi tre volte superiore rispetto alla media del Gladiator. La Jeep Gladiator Texas Trail è un omaggio al nostro legame con la comunità del Texas e alla passione dei nostri clienti per l’avventura e la versatilità. Con caratteristiche appositamente progettate per affrontare le condizioni uniche del Texas e un design che rispecchia lo spirito audace e intraprendente di questa regione, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti texani un veicolo in grado di soddisfare le loro esigenze di stile di vita attivo e di avventura.”