Scuderia Ferrari: Carlos Sainz inizia la stagione 2024 sul podio

Nel corso del Gran Premio del Bahrain, la Scuderia Ferrari ha inaugurato la stagione 2024 di F1 con prestazioni notevoli, segnando un terzo posto per Carlos Sainz e un quarto per Charles Leclerc. Questo risultato riflette un passo avanti significativo rispetto alla stagione precedente, evidenziando la Ferrari SF-24 come una solida piattaforma di partenza per futuri sviluppi.

Durante la competizione, Leclerc ha mantenuto inizialmente la seconda posizione, ma ha incontrato difficoltà nelle frenate che hanno influenzato il suo ritmo di gara. Sainz, dopo un avvio meno favorevole, ha dimostrato una gestione superiore degli pneumatici, permettendogli di recuperare posizioni fino a sfidare la Red Bull di Sergio Perez per il podio.

L’abilità di Sainz nel gestire le gomme Hard si è rivelata importante, consentendogli di superare sia il compagno di squadra che George Russell, ponendosi in lizza per il podio. Nonostante le sfide, il pilota monegasco ha migliorato il suo ritmo superando Russell grazie a un errore di quest’ultimo, assicurandosi il quarto posto. La performance del pilota spagnolo, arricchita da sorpassi spettacolari, gli ha valso il riconoscimento come “Driver of the day”.

Il team di Maranello ora si prepara per la prossima sfida a Gedda (Arabia Saudita), dove affronteranno un tracciato dalle caratteristiche nettamente diverse, con la SF-24 che dovrà dimostrare la sua competitività in condizioni variabili.

Carlos Sainz ha sottolineato la solida partenza di stagione, evidenziando la sua soddisfazione per la gestione della vettura e la strategia degli pneumatici. Nonostante il tentativo di attaccare Perez nella fase finale, ha riconosciuto la superiorità della Red Bull, rimanendo tuttavia ottimista sulle potenzialità di miglioramento.

Charles Leclerc, da parte sua, ha espresso delusione per i problemi ai freni che hanno compromesso la sua prestazione, rimarcando la necessità di analizzare e risolvere questi inconvenienti per migliorare la competitività in vista delle prossime gare.

Frédéric Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, ha ammesso le aspettative di un risultato migliore, attribuendo parte delle difficoltà a problemi tecnici incontrati da Leclerc. Nonostante ciò, ha apprezzato molto la rimonta di Sainz e la strategia delle gomme, pur riconoscendo la necessità di ulteriori miglioramenti per competere al vertice con la Red Bull.

La prestazione del team nel GP del Bahrain 2024 segna un punto di partenza promettente per la stagione, con Ferrari che mostra determinazione nel colmare il divario con i principali competitor e nel continuare lo sviluppo della sua Ferrari SF-24 per aspirare a prestazioni ancora più competitive.