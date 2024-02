Ferrari: Leclerc e Sainz si preparano per la stagione 2024

Nel cuore pulsante del motorsport, la Formula 1, il preambolo della stagione si carica di aspettative e proiezioni, in particolare quando gli occhi si posano sulla Scuderia Ferrari e sulle sue ultime evoluzioni.

Carlos Sainz e Charles Leclerc, pilastri fondamentali del team, hanno recentemente condiviso le loro prospettive e obiettivi in vista dell’imminente campionato, riflettendo un ottimismo basato su solide premesse tecniche e strategiche.

Ferrari: le ultime dichiarazioni rilasciate da Charles Leclerc e Carlos Sainz

Sainz ha aperto le danze nel paddock del Bahrain, dove ha espresso soddisfazione e fiducia riguardo la nuova Ferrari SF-24. L’atmosfera di serenità che lo avvolge deriva dai positivi riscontri ottenuti durante i test pre-stagionali, che hanno permesso al team di affinare la comprensione della nuova monoposto.

“La SF-24 si è dimostrata una macchina sincera”, ha affermato il pilota spagnolo, sottolineando come la squadra abbia superato le incertezze dello scorso anno, lavorando con determinazione per assicurarsi un avvio di stagione senza intoppi.

Carlos Sainz non ha nascosto l’ambizione di migliorare il già notevole risultato ottenuto a Singapore l’anno precedente, l’unico a interrompere il dominio di Red Bull. Forte di una base più solida, Sainz punta a incrementare il numero di podi e, idealmente, di vittorie, tracciando un percorso di crescita costante per il cavallino rampante.

Charles Leclerc, dal canto suo, ha evidenziato la curiosità comune nel paddock di testare i reali equilibri in condizioni di gara. Il pilota monegasco si avvicina all’avvio della stagione con un bagaglio di consapevolezze maturate già nei test, a differenza dell’anno precedente.

Ha infatti messo in luce come, a differenza del 2023, il team abbia già identificato aree di miglioramento e punti di forza. “Abbiamo una base di partenza decisamente migliore”, ha ribadito Leclerc, evidenziando il lavoro di analisi e sviluppo di Ferrari già in corso a Maranello per affinare ulteriormente il pacchetto tecnico della Ferrari SF-24.

Charles Leclerc si è mostrato fiducioso nel proseguire il trend di miglioramento intrapreso nella scorsa stagione, sottolineando come la direzione presa nella costruzione della monoposto abbia radici nei progressi compiuti nella parte finale del campionato 2023.

La guida del progetto tecnico, incentrata sulla guidabilità e la costanza di rendimento, pone le basi per una competitività rinnovata, con l’obiettivo di capitalizzare ogni opportunità per il podio.