Opel Crossland: esce di scena il motore diesel in Europa

L’Opel Crossland sta per attraversare un importante cambiamento nel suo ciclo di vita. Il crossover è destinato a lasciare presto le concessionarie europee per fare spazio a un modello completamente rinnovato, che non avrà legami con l’attuale generazione e vedrà persino un cambio di denominazione. Infatti, si chiamerà Opel Frontera.

Fino a quel momento, il Crossland continua a confrontarsi in un segmento di mercato caratterizzato da una concorrenza agguerrita. Per rimanere competitivo, Opel ha apportato modifiche sostanziali alla gamma, tra cui la semplificazione dell’offerta e la riduzione del numero di versioni disponibili.

Opel Crossland: si aggiorna la gamma europea del crossover

Ad esempio, è stato eliminato l’allestimento top di gamma GS, assieme alla versione Elegance (sostituita dal nuovo Elegance Pack). La versione Edition rimane come opzione di accesso alla gamma.

Il nuovo pacchetto Elegance Pack include un’ampia dotazione di serie che mira a rafforzare il posizionamento del modello sul mercato spagnolo. In particolare, abbiamo airbag frontali, laterali e a tendina, cerchi da 16”, fari Eco LED e luci diurne a LED, fendinebbia, accensione automatica delle luci e sensore pioggia, vetri posteriori oscurati, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili e specchietto retrovisore interno antiabbagliante.

Non mancano sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, Bluetooth, USB, radio digitale e navigatore, climatizzatore automatico bizona, bracciolo centrale anteriore, sedile del conducente regolabile in altezza, illuminazione ambientale, avviso di cambio di corsia involontario, alzacristalli elettrici, volante multifunzione regolabile in altezza e profondità, cruise control adattativo e limitatore di velocità e chiusura centralizzata con telecomando

La nuova gamma spagnola parte da 27.000 euro

Per quanto riguarda i prezzi sul mercato spagnolo, l’Opel Crossland Elegance Pack viene proposto con due motori (entrambi a benzina), segnando così l’uscita di scena del propulsore diesel.

Si parte da 27.000 euro per la versione turbo 1.2 da 110 CV con cambio manuale a 6 marce fino ad arrivare a 28.250 euro per la variante turbo 1.2 da 130 CV con trasmissione automatica a 6 velocità. Entrambe le versioni sono dotate di trazione anteriore.

Con queste modifiche, Opel si adatta alle esigenze del mercato spagnolo ed europeo, proponendo un veicolo che combina design, tecnologia e prestazioni in un segmento altamente competitivo, mantenendo al contempo un’attenzione particolare verso l’ambiente con la scelta di powertrain esclusivamente a benzina.