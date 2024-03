Nuova Fiat Multipla: cresce l’attesa per la nuova ‘Giga-Panda’

Nuova Fiat Multipla sarà la novità che Fiat lancerà entro la fine del 2025. Si tratterà del secondo modello della nuova “famiglia Panda” gamma che debutterà proprio con la nuova Fiat Panda a luglio 2024. Questa vettura sarà una sorta di Giga-Panda così come anticipato dalla stessa Fiat con un comunicato apparso nei giorni scorsi in cui veniva fatto il punto sulle future novità per la gamma della principale casa automobilistica italiana.

Nuova Fiat Multipla sarà uno spazioso SUV pensato per le famiglie

La nuova Fiat Multipla, il cui nome deve ancora essere confermato ufficialmente, si presenterà come uno spazioso SUV familiare, una sorta di “Giga-Panda”. In linea con la posizione di Fiat come leader nella mobilità accessibile, innovativa e sostenibile, questo veicolo confermerà l’attenzione particolare che il marchio dedica alle esigenze di trasporto delle famiglie. Il modello sarà progettato per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti in termini di sicurezza, versatilità e design, offrendo spaziosità e robustezza alle famiglie in tutto il mondo. Inoltre si vocifera anche che possa essere proposto anche in versione a 7 posti, cosa che dovrebbe accadere anche con la futura Citroen C3 Aircross che con questo modello dovrebbe avere molto in comune.

A proposito della nuova Fiat Multipla, qui vi mostriamo le immagini del concept da cui dovrebbe derivare il modello di produzione. Ovviamente la versione che verrà presentata entro la fine del 2025 sarà meno estrema di questa ma più o meno le linee squadrate e le dimensioni dovrebbero essere queste. Come è possibile notare si tratterà dunque di una versione più grande e spaziosa della nuova Fiat Panda che debutterà l’11 luglio 2024.

Sicuramente a proposito della nuova Fiat Multipla già nel corso dei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli e forse finalmente sapremo se sarà davvero questo il suo nome o se alla fine Fiat propenderà per un’altra denominazione. Le recenti dichiarazioni del CEO di Fiat Olivier Francois fanno però propendere per questo nome.