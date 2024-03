Stellantis emette 3 richiami per un totale di 350.000 auto

Stellantis ha recentemente annunciato il lancio di tre nuovi richiami negli USA, due riguardanti veicoli Jeep e un terzo per i veicoli RAM. Complessivamente, questi richiami coinvolgono oltre 350.000 veicoli distribuiti su diversi anni di produzione. Nel richiamo più ampio dei tre, il problema identificato riguarda un fuso a snodo che potrebbe staccarsi, causando il rischio che il volante possa inclinarsi verso l’esterno del veicolo.

Tre nuovi richiami negli USA per il gruppo Stellantis: coinvolti 350 mila veicoli

Il richiamo, identificato come 24V-132 dalle autorità di regolamentazione della sicurezza, coinvolge 338.238 Jeep Grand Cherokee prodotte tra il 2021 e il 2023. Secondo quanto dichiarato da Jeep, il bullone che fissava il braccio di controllo superiore al fuso a snodo potrebbe essere difettoso. Alcuni di questi bulloni sono stati danneggiati durante la produzione, e in tali casi il braccio di controllo superiore potrebbe separarsi dallo snodo. Questo potrebbe ridurre significativamente, se non rendere quasi impossibile, la capacità di sterzata del veicolo in situazioni critiche.

Di conseguenza, Jeep ha emesso un richiamo per tutti questi modelli di Grand Cherokee, compresa la versione L, al fine di risolvere il problema. Tuttavia, si stima che il problema si verifichi solo nell’1% dei SUV nella popolazione totale. I tecnici Jeep provvederanno alla sostituzione gratuita dei bulloni di fissaggio al fine di garantire che il problema non si verifichi. Secondo la documentazione del richiamo, la società è stata informata di 18 reclami di garanzia e di una segnalazione sul campo relativa al problema. Jeep ha anche avvisato che i proprietari potrebbero avvertire un “rumore anomalo” durante la guida su dossi, quindi è consigliabile fare attenzione se si guida uno di questi SUV.

In un richiamo distinto, è stato riscontrato che 9.433 Jeep Grand Cherokee dei modelli 2023 e 2024 presentano un problema con il controller dei fari abbaglianti automatici. Se l’interruttore delle luci è impostato su Auto, il veicolo potrebbe non attivare gli abbaglianti quando il conducente ne fa richiesta. Jeep prevede di inviare un tecnico per aggiornare il software nel veicolo al fine di risolvere questa problematica.

Infine, un terzo richiamo relativo a un prodotto Stellantis coinvolge i RAM Promaster prodotti nel 2022 e nel 2023. Circa l’1% dei 27.744 veicoli richiamati potrebbe presentare un problema con il magnete di rilevamento dell’interruttore della cintura di sicurezza, il quale potrebbe non funzionare correttamente. Nei casi in cui il magnete di rilevamento dell’interruttore non funziona come previsto, il veicolo potrebbe segnalare erroneamente che il conducente non indossa la cintura di sicurezza, quando in realtà la sta indossando.