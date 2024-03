Sostenendo attivamente il suo forte legame con le persone attive che amano la natura, Jeep è sponsor dell’11° XTERRA Greece | Vouliagmeni 2024 che si terrà dal 26 al 28 aprile nel punto più bello della riviera ateniese.

XTERRA Greece | Vouliagmeni è l’unico evento di Triathlon Off Road che si svolge nel Paese e per quest’anno è stato selezionato come una delle sette competizioni mondiali che compongono la Coppa del Mondo. In poche parole, questo significa che i migliori atleti del mondo (categoria Elite) saranno presenti, gareggiando per titoli, riconoscimenti e premi in denaro, mentre due di loro viaggeranno a bordo di una Jeep Avenger.

Ma oltre alla gara rivolta agli atleti Elite, gli amatori e i triatleti di montagna principianti di tutti i livelli potranno godere dello stesso percorso, difficoltà e avventura, vivendo un’esperienza unica e rivendicando la qualificazione alle finali del Trentino, Italia. Una menzione speciale merita anche il Triathlon per bambini, che si rivolge ai giovani appassionati di questo sport e si svolgerà in un’area appositamente allestita e completamente controllata.

Sulla spiaggia di Vouliagmeni, dalla bellezza unica, sarà allestito ancora una volta il Villaggio Sportivo dell’evento, fulcro dei giochi, con i modelli Jeep in posizione di rilievo e che costituiranno un altro polo di attrazione dell’evento. Le auto del leggendario marchio aspetteranno i visitatori che potranno così conoscerle da vicino ed esprimere il proprio interesse nei loro confronti.

Come ogni anno, la tappa di nuoto del Triathlon inizierà dalla spiaggia nella baia di Vouliagmeni, mentre la tappa ciclistica e la corsa si svolgeranno sulle pendici di South Ymittos. Il Triathlon Bambini si svolgerà interamente all’interno della spiaggia organizzata. L’invito è aperto agli atleti di ogni livello ed età, ai loro familiari e accompagnatori e ovviamente a tutti coloro che vorranno godersi da vicino lo spettacolo unico e la gamma Jeep.