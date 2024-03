Ferrari 499P: prime prove libere completate con successo in Qatar

La prima giornata di attività sul Lusail International Circuit, teatro dell’apertura del Campionato Mondiale Endurance 2024, ha offerto spunti notevoli per le Ferrari 499P in corsa nella categoria Hypercar.

I team iscritti nella classe di vertice del campionato, in particolare i team Ferrari – AF Corse, hanno compiuto un lavoro significativo, totalizzando 155 giri, equivalenti a 834 km di prova. La 499P n°83, vestita della caratteristica livrea Giallo Modena, ha impresso il proprio marchio con ben 82 passaggi in tre ore di sessioni.

Ferrari 499P: le tre hypercar hanno completato i primi giri sul Lusail International Circuit

Durante le Prove Libere 1, sotto un cielo che testimoniava temperature dell’aria di 22.3 °C e dell’asfalto a 38.2 °C, le vetture di Maranello hanno mostrato prestazioni di rilievo. La 499P n°51 ha ottenuto un eccellente secondo posto grazie al tempo di 1:42.532, segnato da James Calado al 44° giro.

Questo risultato ha piazzato la vettura a soli 0.046 dalla Porsche leader della sessione. La performance di Calado, subentrato ad Alessandro Pier Guidi dopo 27 giri, ha sottolineato la competitività del team nel contesto del motorsport di alto livello.

La sessione ha visto anche l’impegno delle altre due Ferrari 499P, con la n°50 classificatasi nona e la n°83 di Vista AF Corse in 11ª posizione. Quest’ultima, guidata da Yifei Ye, Robert Shwartzman e Robert Kubica, ha fermato i cronometri a 1:43.500, evidenziando il solido lavoro di preparazione svolto dal team.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche hanno offerto un contesto differente per le Prove Libere 2, con temperature in calo che hanno influito sulle prestazioni dei bolidi di Ferrari e dei piloti.

Nonostante ciò, il marchio di Maranello ha continuato a lavorare intensamente, con la 499P n°51 che ha visto Antonio Giovinazzi e James Calado alternarsi al volante, registrando il miglior tempo per il produttore modenese, sebbene in settima posizione. La vettura n°50 e la n°83 hanno concluso rispettivamente in 11ª e 12ª posizione, confermando la determinazione e la capacità di adattamento dei team e dei piloti.

Il programma prosegue oggi con le Ferrari 499P che saranno nuovamente in pista per le Prove Libere 3 e le qualifiche, preludio alla Hyperpole e alla 1812 KM del Qatar che prenderà il via domani. Queste sessioni rappresentano momenti importanti non solo per la definizione della griglia di partenza, ma anche per affinare le strategie e le configurazioni delle vetture in vista della gara.