Salone Auto Torino 2024: svelato il format dell’evento open air

Il Salone Auto Torino 2024 si preannuncia come un evento di spicco nel panorama automobilistico internazionale, unendo la celebrazione della storia dell’automobilismo con le innovazioni più recenti del settore.

In programma dal 13 al 15 settembre, il salone automobilistico si svolgerà all’aperto nel cuore di Torino, con ingresso gratuito per il pubblico. La manifestazione offrirà una panoramica unica sull’evoluzione del design automobilistico, dalle prime carrozze e auto a motore di inizio ‘900 ai modelli più moderni e sostenibili.

Salone Auto Torino: la prima edizione della kermesse si terrà dal 13 al 15 settembre

Le aree test in Piazza Carlo Felice e Piazza Castello saranno importanti, permettendo ai visitatori di sperimentare le tecnologie a basse emissioni sviluppate dalle principali case automobilistiche. Questo aspetto sottolinea l’importanza delle tecnologie emergenti come i sistemi di propulsione alternativa e l’elettrificazione nel settore. Il coinvolgimento diretto del pubblico nei test drive offre un’esperienza immersiva, fondamentale per capire le dinamiche del mercato e l’evoluzione tecnologica.

Il Salone Auto Torino diventa così un vero e proprio hub di networking e di condivisione di know-how tra produttori, designer, appassionati e consumatori, offrendo una vetrina privilegiata per le ultime novità nel campo dell’automotive design, delle motorizzazioni sostenibili e delle innovazioni tecnologiche.

La kermesse si estenderà anche in altre aree della città, con eventi dinamici e sfilate che includeranno Formula 1, prototipi e auto classiche. Il Gran Premio Torino, in particolare, promette di essere un punto culminante, con le auto sportive di ogni epoca che sfileranno nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria.

Un elemento distintivo di questa edizione è il Free Pass Salone, un biglietto elettronico gratuito che offrirà ai visitatori l’accesso a diverse iniziative, agevolazioni sui trasporti, ingressi speciali nei musei e sconti presso esercizi commerciali e ristoranti convenzionati. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con enti e associazioni locali, rappresenta un ottimo esempio di sinergia tra il settore automobilistico e il tessuto economico e culturale del territorio.

Le parole di Andrea Levy – presidente di Salone Auto Torino – e di altre figure istituzionali come Andrea Tronzano e Domenico Carretta, sottolineano la volontà di creare un evento che sia non solo una vetrina per il settore automobilistico, ma anche un momento di festa e di aggregazione per appassionati e famiglie, con un forte impatto positivo sul turismo e sull’economia locale.